جامعة الإمام: هذه عقوبة الطالبة المتشبهة بالرجال في قصات الشعر

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةحذرت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الطالبات كافة، من ظاهرة التشبه بالرجال، خاصة في قصات الشعر، مؤكدة أن أي طالبة ستخالف التعليمات ستتعرض للفصل الفوري دون أي إنذار مسبق.

وأرسلت إدارة الجامعة أمس “الإثنين” إلى الطالبات وأولياء أمورهن، رسالة إلى هواتفهم، أكدت فيها أنه تم البدء في تطبيق نظام فصل الطالبة ذات القصة والهيئة الولادية من أول مرة تضبط فيها دون أخذ تعهد عليها، كما كان معمولاً به سابقاً.

وأكدت أن هذا النظام سيتم العمل به اعتباراً من غرة شهر رجب المقبل، معربة عن أملها في الطالبات عدم التشبه بالرجال بأي صورة.