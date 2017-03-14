“الصندوق العقاري”: هذه نسبة دعم مستحقي القروض من ذوي الدخل المرتفع

كشف المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية حمود العصيمي، عن توجه الصندوق لدعم مستحقي القروض من ذوي الدخل المرتفع، بنسبة لا تتجاوز 35% من تكلفة التمويل.

وأكد العصيمي أن نسبة سداد تكاليف التمويل لذوي الدخل المحدود والمتوسط، ستتجاوز هذا الرقم بناء على الدخل وعدد أفراد الأسرة.

وقال إن تكاليف برنامج التمويل المدعوم تعد أقل نسبة في أسعار برامج التمويل العقاري المطروحة بالسوق.

وحول ما تردد عن أرباح البنوك التجارية من القروض العقارية والتي تصل إلى 78%، أوضح وفقا لـ”الوطن”، أن التمويل المدعوم هو تمويل عقاري مقدم من الممولين العقاريين (بنوك وشركات تمويل) لمستحقي الدعم السكني ممن هم على قوائم الانتظار بالصندوق، على أن يقوم الصندوق بدعم تكلفة التمويل بمستويات متفاوتة .

وأكد أن ما يتردد عن نسب الأرباح المبالغ فيها ونسب الفائدة قد يكون معمولا به حالياً لدى بعض البنوك وشركات التمويل في برامج التمويل العقارية الخاصة بها، وليس برنامج التمويل المدعوم.