هنا تفاصيل الإطاحة بعصابة سرقة أجهزة الصرف الآلي

أطاحت شرطة منطقة الرياض بعصابة مكونة من ثلاثة وافدين (سوداني ويمنيان)، تخصصت في سرقة أجهزة الصرف الآلي التابعة للبنوك.

وقال الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض إن الأجهزة الأمنية تلقت خلال الـ72 ساعة الماضية عدة بلاغات، عن تعرض خمسة أجهزة سحب آلي تابعة لعدة بنوك محليه للاعتداء في أحياء مختلفة بالعاصمة، ومحاولة اقتلاعها بعد قيام الجناة بطمس عدسات “كاميرات المراقبة” بطلاء أسود.

وأوضح أن تم وضع الخطط الأمنية لضبط الجناة، حيث تمكنت الفرق الأمنية من رصد أحد مواقع الأجهزة المستهدفة وضبط أحد الجناة، وهو سوداني الجنسية في العقد الثالث من العمر في حالة تلبس، مرتدياً قناعاً على الوجه وقفازات مطاطية وبحوزته مطرقة حديدية وسلك معدني يستخدم للسحب، فيما فر مرافقاه على متن مركبة بدون لوحات.

وأشار إلى أنه تم إجراء عملية بحث موسعة تمكنت خلالها الجهات الأمنية من ضبط مرافقيه الهاربين وهما يمنيا الجنسية في العقد الثالث من العمر.

وأكد أن الجناة أقروا جميعاً بالتورط في الاعتداء على أجهزة السحب الآلي، وجرى إيقافهم وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم بحقهم حسب الاختصاص.