دوريات جازان تضبط كميات من المواد المخدرة وتطيح بعشريني قام بالسلب والسرقة

تمكنت دوريات اﻷمن بمنطقة جازان من ضبط كميات من الحشيش وحبوب الكبتاجون المخدرة كما أطاحت بمواطن عشريني عقب قيامة بالسرقة من إحدى المركبات بعد تهشيم زجاجها وسلب وافد اسيوي بالقوة واﻵكراه وذلك في عدد من العمليات اﻷمنية المنفصلة.

حيث تم في العملية اﻷولى ضبط 8 بلاطات من الحشيش المخدر بمركبة من نوع مكسيما يستقلها شاب ثلاثيني كان يسير بسرعة جنونية بطريق ابوعريش جازان.

باﻹضافة لضبط ثلاث مركبات اخرى عثر باﻷولى منها على 180 حبة من حبوب الكبتاجون وفي المركبة الثانية عثر على 99 حبة كبتاجون اما المركبة الثالثة فقد عثر بها على 460 حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة مخبأة بطريقة مبتكرة داخل مجموعة من الاكياس ملفوفه بشرائط بلاستيكية داخل التجاويف الداخلية بالمركبة.

كما تمكنت إحدى دوريات اﻷمن من فك غموض حادثة سرقة من إحدى المركبات بعد تهشيم زجاجها والسرقة منها ومن ثم اﻹعتدى على وافد اسيوي وسلبه بالقوة واﻵكراه قام بها شاب عشريني وذلك في وقت وجيز من ورود البلاغ رغم شح المعلومات التي ادلى بها الوافد عن الجاني ولكن اليقظة اﻹمنية للفرق الميدانية تمكنت بتوفيق الله من ضبطه في وقت وجيز ليتم التعرف عليه من قبل الوافد ويعترف بما نسب له مباشرة.

ليتم إحالة اﻷشخاص والمضبوطات لجهة الاختصاص.

من جهته أشاد مدير شرطة منطقة جازان اللواء ناصر بن سعيد القحطاني بجهود رجال دوريات اﻷمن بجازان مطالبا بمضاعفة الجهود ومؤكدا في الوقت نفسه بان رجال اﻷمن سيكونون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن وطننا الغالي واستقراره.