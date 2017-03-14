فرع مكه ضيفا على فرع جازان في الحد الجنوبي

حرصا من معالي وزير الشؤون الإسلامية ان يكون للوزارة تواجداً متميزاً مع المرابطين والمجاهدين وامتدادا للبرنامج المتميز الذي ينفذه فرع الوزارة بمكه المكرمة كيف نكون قدوة

يحل عدد من دعاة الفرع ومنسوبوه وعلى راسهم فضيلة مدير عام فرع الوزارة بمكه الشيخ علي العبدلي ضيوفا على فرع الوزارة بجازان وذلك لتنفيذ البرنامج الدعوي وزيارة ابنائنا المرابطين في الخطوط الأمامية تبدأ هذه الزيارة غدا الاربعاء الموافق 1438/6/16 ه

هذا وقد التقى الشيخ الحازمي مدير عام فرع الوزارة بجازان اليوم بسعادة الدكتور فائز الشهري مساعد فضيلة مدير عام فرع الوزارة بمكه في اجتماع مصغر استعدادا لبدء هذا البرنامج المتميز

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