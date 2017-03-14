 فرع مكه ضيفا على فرع جازان في الحد الجنوبي | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 15 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 14 مارس 2017 ميلاديا

فرع مكه ضيفا على فرع جازان في الحد الجنوبي

فرع مكه ضيفا على فرع جازان في الحد الجنوبي
فيفا اون لاين_نوال الفيفي

حرصا من معالي وزير الشؤون الإسلامية ان يكون للوزارة تواجداً متميزاً مع المرابطين والمجاهدين وامتدادا للبرنامج المتميز الذي ينفذه فرع الوزارة بمكه المكرمة كيف نكون قدوة
يحل عدد من دعاة الفرع ومنسوبوه وعلى راسهم فضيلة مدير عام فرع الوزارة بمكه الشيخ علي العبدلي ضيوفا على فرع الوزارة بجازان وذلك لتنفيذ البرنامج الدعوي وزيارة ابنائنا المرابطين في الخطوط الأمامية تبدأ هذه الزيارة غدا الاربعاء الموافق 1438/6/16 ه
هذا وقد التقى الشيخ الحازمي مدير عام فرع الوزارة بجازان اليوم بسعادة الدكتور فائز الشهري مساعد فضيلة مدير عام فرع الوزارة بمكه في اجتماع مصغر استعدادا لبدء هذا البرنامج المتميز

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