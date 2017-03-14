تعليم صبيا ينفذ لقاء تربوياً عن القياس والتقويم

نفذت إدارة التعليم في صبيا لقاء تربويا عن القياس والتقويم والذي استهدفت من خلاله فئة القيادات العليا في الإدارة من البنين والبنات.

حيث استضاف قسم التدريب التربوي كلا من الدكتور علي بن سعيد عسيري والدكتور صالح بن محمد السيف للحديث عن القياس والتقويم وذلك بحضور المساعد للشؤون التعليمية الأستاذ ضيف الله بن علي الحازمي والمساعد للشؤون المدرسية الأستاذ ربيع بن مهدي عطية وقد بدأت فعاليات هذا اللقاء بكلمة للأستاذ ضيف الله الحازمي رحب فيها بضيفي الإدارة ومشيدا بمخزونهما المعرفي، متمنيا للحضور المتعة والفائدة.

وقد تحدث الدكتوران عسيري والسيف من خلال هذا اللقاء عن أهداف وأهمية القياس والتقويم ودوره في تحسين العملية التعليمية للمعلمين والطلاب وأثر ذلك على المجتمع التربوي بشكل عام كما استعرضا أيضاً بعضا من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال وماحققته من إنجازات خدمت الميدان التربوي .

عقب ذلك استمع الجميع إلى مداخلات الحضور والتي علق عليها الضيفات الكريمات، وفي الختام كرم المساعد للشؤون التعليمية ضيوف اللقاء شاكرا لهما استجابة الدعوة