وفد ألماني يزور إسطبل العز ببريدة

قام عدداً من الاطباء الاستشاريون بمركز الوفاء الالماني الطبي بزيارة خاصة الى اسطبل العز لمالكه عبدالعزيز العبدالله الجمعه ببريدة . حيث تكون الوفد الزائر من كل من الدكتور جوزيف كابلمان برفسور طب العظام والمفاصل والدكتور بيرنفرايد بيكال إستشاري جراحه العظام والمفاصل والاصابات . والدكتور أطوبرجر . استشاري التخدير والعناية المركزة ويرافقهم الدكتور نصر شركس استشاري جراحه العظام .

حيث كان بإستقبال الوفد الزائر مالك الاسطبل المهندس عبدالعزيز العبدالله الجمعه . والذي رحب بالوفد ورافقهم بجوله حره داخل الاسطبل ومرافقه المتعددة … وأختتمت الزيارة بمقر ضيافة الاسطبل .

هذا وقد أبدئ الضيوف اعجابهم بالإسطبل … معبرين عن اعتزازهم بهذه الزيارة . شاكرين لإدارة الاسطبل الاستقبال وكرم الضيافة

بعد هذا ألتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة