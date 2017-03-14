 وفد ألماني يزور إسطبل العز ببريدة | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 15 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 14 مارس 2017 ميلاديا

وفد ألماني يزور إسطبل العز ببريدة

وفد ألماني يزور إسطبل العز ببريدة
فيفاء أون لاين ـ بريدة

قام عدداً من الاطباء الاستشاريون بمركز الوفاء الالماني الطبي بزيارة خاصة الى اسطبل العز لمالكه عبدالعزيز العبدالله الجمعه ببريدة . حيث تكون الوفد الزائر من كل من الدكتور جوزيف كابلمان برفسور طب العظام والمفاصل والدكتور بيرنفرايد بيكال إستشاري جراحه العظام والمفاصل والاصابات . والدكتور أطوبرجر . استشاري التخدير والعناية المركزة ويرافقهم الدكتور نصر شركس استشاري جراحه العظام .

حيث كان بإستقبال الوفد الزائر مالك الاسطبل المهندس عبدالعزيز العبدالله الجمعه . والذي رحب بالوفد ورافقهم بجوله حره داخل الاسطبل ومرافقه المتعددة … وأختتمت الزيارة بمقر ضيافة الاسطبل .

هذا وقد أبدئ الضيوف اعجابهم بالإسطبل … معبرين عن اعتزازهم بهذه الزيارة . شاكرين لإدارة الاسطبل الاستقبال وكرم الضيافة

بعد هذا ألتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة

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