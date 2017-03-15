وفدا طلابيا من مدرسة العمامي  الابتدائية يزور نادي الحي في بقعة العذر

قام وفدا طلابيا من المدرسة بزيارة مسائية لمقر نادي الحي بمدرسة ثانوية فيفاء ( نادي أجيال المستقبل) في مساء يوم أمس الإثنين الموافق 1438/6/14 وقد رافق الطلاب مجموعة من المعلمين بقيادة قائد المدرسة الاستاذ /محمد يحيى الفيفي وعضوية مربي الصف الأول ومنسق الموهوبين بالمدرسة الأستاذ /علي قاسم شريف الداثري ورائد النشاط الأستاذ /حسين موسى المثيبي والمرشد الطلابي الأستاذ /يحي حسن العمامي وقد بداء هذا النشاط في تمام الساعة الرابعة عصرا وكان في استقبالهم بمقر هذا النادي مدير نادي الحي والمشرف الأدارة المدرسية بمكتب التربية والتعليم بفيفاء الأستاذ /أحمد مصلح الفيفي و أعضاء النادي الأستاذ / حسن مصلح الفيفي والأستاذ /موسى محمد الفيفي والأستاذ أسعد علي الفيفي والأستاذ /حسن عبدالله العمري حيث رحبوا بهذا الوفد الطلابي و أطلعوهم على الخدمات التي يقدمها هذا النادي للمستفيدين من أبناء فيفاء بعدها أخذوا الجميع في جولة داخل نادي الحي حيث توزع الطلاب على الصالات الرياضية المختلفة حسب ميولهم ورغباتهم وقد شارك المعلمين واعضاء النادي أبنائهم الطلاب في بعض المسابقات ولمس الجميع تلك السعادة التى غمرت الطلاب في تلك البيئة لتنوع الترفيه علاوة على حسن تعامل القائمين والمشرفين على هذا النادي الذين وسعوا الطلاب باخلاقهم و بهداياهم . وفي نهاية البرنامج قدم قائد المدرسة الشكر لمدير النادي ولفريق العمل نيابة عن الوفد المدرسي وسأل الله أن يجعل ما يقدمونه لأبناء فيفاء في ميزان حسناتهم.\

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