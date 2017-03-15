كلية التقنية للبنات تتفاعل مع اليوم العالمي للمرأة

تحت اشراف النشاط العام ومدربات جميلة من قسم التصميم فعلت الكلية التقنية للبنات بجازان يوم امس برنامج يتضامن مع اليوم العالمي للمرأة.

وتاتي هذه المبادرة من الكلية تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة والذي يدل على الاحترام العام وتقدير وحب لإنجازها الاقتصادي والسياسي والاجتماعي

وقد شارك في تفعيل هذه المبادرة عدد من متدربات المتخصصات من القسمين

حيث بادروا لإقامة معرض يتضمن انجازاتهم والذي تعد فخرا لهم

في مجالهم التدريبي والمهني

وقد تضمن مخرجات متنوعة مثل فساتين السهرة وملابس الأطفال وعرض لوحي للتصاميم وعرض الابداعات في مجال المنسوجات كما تميزن بعرض الابداع في مجال التجميل النسائي في كلا من التسريحات والمكياج والعناية بالاظافر، وغيرها

وقد اهتم بالحضور هذه المناسبه جميع المنسوبات من وكيلات ورئيسات اقسام ومتدربات الكلية.

الذين عبروا عن تقديرهم وحبهم لإنجازهم وكان للمعرض الأثر الايجابي في تعزيز المتدربة الذي تعد الركيزة الأساسيه في تنمية وتطوير المجتمع.