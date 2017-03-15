 الصحة : نجاح عملية لإستئصال زائدة دودية بطول ٢٠سم | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 16 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 15 مارس 2017 ميلاديا

أجريت بمستشفى صامطة العام

الصحة : نجاح عملية لإستئصال زائدة دودية بطول ٢٠سم

الصحة : نجاح عملية لإستئصال زائدة دودية بطول ٢٠سم
فيفا اون لاين_نوال الفيفي

تمكن فريق طبي جراحي بمستشفى صامطة العام بفضل الله من إنقاذ حياة مريض يبلغ من العمر ١٧عاماً كان قد وصل إلى قسم الإسعاف والطوارئ وهو يعاني من آلام شديدة بمنطقة البطن وبعد الكشف الطبي على المريض وعمل الفحوصات اللازمة تبين أنه يعاني من وجود إلتهاب حاد بالزائدة الدودية يستدعي التدخل الجراحي الفوري ، حيث أدخل المريض لقسم العمليات لإجراء عملية جراحية لاستئصال الزائدة الدودية وأثناء العملية تبين للفريق الطبي الجراحي أن الزائدة ملتهبة وملتصقة بجدار البطن الخلفي وكان طول الزائدة بعد إستئصالها ١٩ سم للجزء الذي تم إستئصاله و١ سم للجزء المتبقي داخل البطن وبطول ٢٠ سم ويعتبر رقم كبير ونادر في عمليات استئصال الزائدة الدودية ، وقد غادر المريض المستشفى وهو بصحة جيدة وعافية .

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