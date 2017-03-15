تعرض لحادث سير أدى إلى حدوث كسور وإصابات في الكبد والطحال

أسهم تدخل فريق طبي جراحي بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان في إنقاذ حياة مريض أصيب في حادث مروري – بعد توفيق الله وفضله – من الموت بعد تعرضه لإصابات شديدة ومتفرقة في أنحاء الجسم.

فقد تم إستقبال المريض بقسم الطوارئ وعلى الفور تم إستدعاء الفريق الجراحي حيث قام الفريق بتقديم الإسعافيات الأولية وإجراء نقل دم بشكل عاجل نظراً لتعرض المريض إلى تمزق في الشريان الأورطي في الصدر وإصابات في الطحال والكبد بالإضافة إلى كسور في عظم الفخذ الأيمن وعظام الساق اليمنى ليتم نقل المريض إلى غرفة عمليات الأشعة التداخلية.

عقب ذلك شرع الفريق الطبي في القيام بترميم الشريان الأورطي عن طريق الشريان الفخذي عبر الجلد بوضع دعامة لتستقر بعدها حالة المريض وقد تم نقله للعناية المركزة تحت الملاحظة الطبية –وبفضل الله- بعد إجراء بعض العمليات التخصصية الأخرى بدأ المريض في مراحل الشفاء حيث يخضع الآن لخطة علاجية من قبل الكادر الطبي المعالج.

Share on: whatsapp