 تعرض لحادث سير أدى إلى حدوث كسور وإصابات في الكبد والطحال | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 16 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 15 مارس 2017 ميلاديا

فريق طبي بجازان ينقذ حياة مريض

تعرض لحادث سير أدى إلى حدوث كسور وإصابات في الكبد والطحال

تعرض لحادث سير أدى إلى حدوث كسور وإصابات في الكبد والطحال
فيفا اون لاين_نوال الفيفي

أسهم تدخل فريق طبي جراحي بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان في إنقاذ حياة مريض أصيب في حادث مروري – بعد توفيق الله وفضله – من الموت بعد تعرضه لإصابات شديدة ومتفرقة في أنحاء الجسم.
فقد تم إستقبال المريض بقسم الطوارئ وعلى الفور تم إستدعاء الفريق الجراحي حيث قام الفريق بتقديم الإسعافيات الأولية وإجراء نقل دم بشكل عاجل نظراً لتعرض المريض إلى تمزق في الشريان الأورطي في الصدر وإصابات في الطحال والكبد بالإضافة إلى كسور في عظم الفخذ الأيمن وعظام الساق اليمنى ليتم نقل المريض إلى غرفة عمليات الأشعة التداخلية.
عقب ذلك شرع الفريق الطبي في القيام بترميم الشريان الأورطي عن طريق الشريان الفخذي عبر الجلد بوضع دعامة لتستقر بعدها حالة المريض وقد تم نقله للعناية المركزة تحت الملاحظة الطبية –وبفضل الله- بعد إجراء بعض العمليات التخصصية الأخرى بدأ المريض في مراحل الشفاء حيث يخضع الآن لخطة علاجية من قبل الكادر الطبي المعالج.

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