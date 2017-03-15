مجموعة الليالي الفنية تهنئ المبدعة فجر الهديب

مبادرة جميلة وتهنئة من مجموعة الليالي الفنية بقيادة الفنان أحمد ديوان للمبدعة الرائعة فجر الهديب على تأليف كتاب طفولة بلاعنف والمشاركة في معرض الرياض الدولي للكتاب وبهذه المناسبة سوف تقوم المبدعة فجر الهديب بالتوقيع على كتابها لجمهورها وزوار معرض الكتاب الدولي يوم الجمعة 17 مارس من السلعة 7 منصة رقم 3

وبهذه المناسبة تمنى قائد ومجموعة الليالي الفنية أحمد ديوان كل التوفيق في مشوارها الأدبي والفني

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