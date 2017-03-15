 مجموعة الليالي الفنية تهنئ المبدعة فجر الهديب | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 16 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 15 مارس 2017 ميلاديا

مجموعة الليالي الفنية تهنئ المبدعة فجر الهديب

مجموعة الليالي الفنية تهنئ المبدعة فجر الهديب
نوال الفيفي_جدة

مبادرة جميلة وتهنئة من مجموعة الليالي الفنية بقيادة الفنان أحمد ديوان للمبدعة الرائعة فجر الهديب على تأليف كتاب طفولة بلاعنف والمشاركة في معرض الرياض الدولي للكتاب وبهذه المناسبة سوف تقوم المبدعة فجر الهديب بالتوقيع على كتابها لجمهورها وزوار معرض الكتاب الدولي يوم الجمعة 17 مارس من السلعة 7 منصة رقم 3
وبهذه المناسبة تمنى قائد ومجموعة الليالي الفنية أحمد ديوان كل التوفيق في مشوارها الأدبي والفني

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