بلدية فيفاء تؤكد تعاونها مع المجلس البلدي وكل التوصيات محل الإهتمام

أكد رئيس بلدية محافظة فيفاء الدكتور سالم بن علي منيف أن العلاقة بين البلدية والمجلس البلدي قوية جدا ولم يلقى المجلس من البلدية إلا كل تعاون في كافة المجالات وقد نفذت البلدية العديد من توصيات المجلس والتوصيات الأخرى محل إهتمام وتقدير منسوبي البلدية.

جاء ذلك بعد أن نشرت الصحيفة أمس خبرا تحت عنوان ” بلدية فيفاء تغرد بعيدا عن قرارات المجلس ”

وقال رئيس البلدية أن جميع الطلبات محل اهتمام البلدية في الحقو وكافة القرى الأخرى والبلدية حريصة على إيصال الخدمة لكافة المواطنين بالمحافظة وسوف تسعى البلدية لتلبيتها حسب الأولوية وحسب الإعتمادات المرصودة مشيرا إلى أنه لم يعتمد للبلدية في العامين الأخيرين أي إعتمادات للسفلتة .

متنميا من الإعلاميين الطرح الموضوعي و التواصل مع البلدية للتأكد من أي معلومات وأخذها من مصادرها .