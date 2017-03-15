آل مضواح لشباب الداير : بلادنا منصورة وعدونا مدحور

استقبل قائد حرس الحدود بالداير العميد عبدالله بن محمد آل مضواح مجلس إدارة فريق شباب الداير ” طوّر” وجرى خلال الاستقبال تبادل الرؤى والأفكار حول الأوضاع الراهنة وتطلعات القيادة وواجب الشباب تجاه الوطن .

وأكد آل مضواح لشباب الداير أن المملكة منصورة بفضل الله وعونه ثم بحكمة قيادتها الحازمة ثم بشبابها المخلصين .

وتفاعل آل مضواح مع ماطرحه الفريق من أفكار وحلول لبعض القضايا والمواضيع التي تتعلق بالمحافظة مبديا ترحيبه بأي فكرة تصب في صالح الوطن وأمنه ، وقال آل مضواح: إن حرس الحدود في خدمة هذا الوطن وسيستمرون في التضحية في الدفاع عن حدود بلاد الحرمين الشريفين.

وعبر شباب الداير عن إعتزازهم وفخرهم ومفاخرتهم بما يبذله جنودنا البواسل وخاصة رجال حرس الحدود بالداير على وجه الخصوص.

وكان قد أعتمد محافظ محافظة الداير محمد بن هادي الشمراني، تشكيل فريق شباب الداير التنموي ” طور ” وذلك تحقيا لتوجيهات القيادة العليا و سمو أمير منطقة جازان الامير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، الرامية لأشراك الشباب في المساهمة في التنمية، وذلك سعيا للتماشي مع رؤية المملكة 2030 والتي تهدف الى بناء مجتمع حيوي وفعال .