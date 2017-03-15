جمعية الإحسان تنفذ مشروع الاستشاري الزائر بمركز الشقيق

تنفذ جمعية الإحسان الطبية الخيرية بمنطقة جازان زيارتها الثانية من مشروع “الاستشاري الزائر” بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة وذلك بمركز الرعاية الصحية الأولية بمركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب.

وأوضح الأمين العام للجمعية الدكتور خالد العطاس أن المشروع يقدم باب التطوع للأطباء والممارسين الصحيين بهدف تقديم خدمات طبية متقدمة للمرضى بمركز الشقيق وبخاصة القرى التابعة للمحافظة إلى جانب دعم المؤسسات الصحية بتوسيع نطاق الخدمات الطبية الاستشارية وذلك بالتعاون مع صحة جازان ممثلة بمستشفى الملك فهد المركزي ومراكز الرعاية الأولية .

وأفاد أن الفريق الاستشاري التطوعي سيقدم الخدمات التشخيصية والعلاجية والاستشارية والطبية في تخصصات العيون والباطنة وامراض القلب والجراحة والجلدية والنساء والولادة والأطفال والأنف والأذن الحنجرة والجراحة العامة والاورام والمسالك البولية وجراحة الوجه والفكيين نظراً لحاجتهم إلى فحوصات ورعاية تخصصية وانه بعد الكشف سيتم تسليمهم المواعيد فورا وموجها شكره في الوقت نفسه لأوقاق أبانمي لدعمهم لهذا المشروع .