رئيس مركز الجوة يدشن أسبوع المرور الخليجي بمدرسة العمامي الإبتدائية 

بتشريف من سعادة رئيس مركز الجوة بمحافظة فيفاء عبدالله بن محمد الظافري ومشاركة نائب رئيس مركز شرطة فيفاء سالم بن علي الفيفي ، وابناء شهيد الواجب حسن محمد الشراحيلي الفيفي رحمه الله ؛ دشنت مدرسة العمامي الإبتدائية برنامج أسبوع المرور الخليجي .

وبدأ البرنامج في تمام الساعة التاسعة صباحًا بإستقبال قائد ومعلمو المدرسة لسعادة رئيس مركز الجوة والوفد المرافق له ، وقد ارتجل قائد المدرسة محمد يحي الفيفي بكلمة رحب فيها بسعادة رئيس المركز وبالوفد المشارك وشكر الجميع على تشريفهم ومشاركتهم المدرسة أحتفائها بأسبوع المرور الخليجي ، ثم قام الظافري والوفد المرافق بجولة على معرض المدرسة الذي أقيم بهذه المناسبة ، واطلع على جميع مشاركات الطلاب وإبداعاتهم، بعد ذلك انتقل الجميع إلي ساحة المدرسة حيث وجدوا التلاميذ في استقبالهم.

وبدأ الحفل الخطابي بتقديم قائد المدرسة لمحة تعريفية مبسطة عن ضيوف المدرسة وكذلك عن الهدف من إقامة أسبوع للمرور كل سنة ، ثم ألقى سعادة نائب رئيس شرطة فيفاء كلمة حوارية تفاعل معها الطلاب وذلك بمناقشتهم عن مفهومهم لأسبوع المرور ، وعن وسائل السلامة المرورية ، وعن الدور الذي يطلع به رجال الأمن عامة ورجل المرور بصفة خاصة ، وما يقدمونه من خدمات جليلة ، وعرج على الظواهر السلبية التي يجب على الجميع تجنبها أثناء القيادة ، تلى ذلك كلمة لسعادة محافظ الجوة أكد فيها على أهمية توعية جيل المستقبل بضرورة احترام أنظمة السير لوقف الهدر في موارد المجتمع البشرية والمالية والصحية نتيجة حوادث السير التي أصبحت معدلاتها مرتفعة ، وشكر منسوبي مدرسة العمامي على تفعيلهم لهذا الاسبوع ، وفي الختام كرم سعادة رئيس مركز الجوة أبناء شهداء الواجب المشاركين وكذلك أصحاب المشاركات المميزة من طلاب المدرسة.