 هنا قائمة بـ 38 نوع هاتف أندرويد تحوي فيروسات خطيرة | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 16 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 15 مارس 2017 ميلاديا

هنا قائمة بـ 38 نوع هاتف أندرويد تحوي فيروسات خطيرة

هنا قائمة بـ 38 نوع هاتف أندرويد تحوي فيروسات خطيرة
فيفاء تك - متابعة

كشفت وسائل إعلام عديدة، عما وصفته بـ”المفاجأة الصادمة” التي قد تهز عرش كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، بعدما اكتشفت مصادر أن هناك هواتف أندرويد عديدة مثبّتاً عليها برامج خبيثة وفيروسات خطيرة قبل طرحها للبيع للجمهور.

وأشارت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية إلى أن هناك 38 نوع هاتف ذكي يعمل بنظام تشغيل “أندرويد” التابع لشركة “جوجل” الأمريكية، والتي تضم علامات تجارية كبيرة؛ مثل “سامسونج” و”إل جي” و”جوجل”؛ وفقاً لما نشرته شركة أمن الفضاء الإلكتروني “تشيك بوينت”.

وأوضح التقرير أن تلك البرمجيات الخبيثة المثبتة مسبقاً على الجهاز، تسمح باختراقه في أي وقت، كما أنها تهدد كل البيانات الأساسية الخاصة بالمستخدمين؛ بما فيها تلك البيانات البنكية.

وجاءت تلك الأنواع على النحو التالي:

سامسونج جلاكسي نوت 2

إل جي جي 4

سامسونج جلاكسي إس 7

سامسونج جلاكسي إس 4

سامسونج جلاكسي نوت 4

سامسونج جلاكسي نوت 5

سامسونج جالاكسي نوت 8

تشاومي مي 4 آي

سامسونج جلاكسي إيه 5

زد تي إي إكس 500

سامسونج جلاكسي نوت 3

سامسونج جلاكسي نوت إيدج

سامسونج جلاكسي تاب إس 2

سامسونج جلاكسي تاب 2

أوبو أن 3

فيفو إكس 6 بلس

نيكسوس 5

نيكسوس إكس 5

أسوس زين فون 2

لينوفو إس 90

أوبو آر 7 بلس

تشاومي ريدمي

لينوفو إيه 850

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