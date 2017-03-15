هيئة الاتصالات.. توضح علاقتها بحجب اتصال “واتس آب” بعد عودته

نفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات،‬⁩ توجيهها بحجب أو إعادة خاصية ⁧‫اتصال‬⁩ التطبيقات،‬⁩ ومن ذلك مكالمات تطبيق “واتس آب”.

وأبرزت الهيئة، في بيان لها، عصر الأربعاء 15 أذار/مارس، أنّه “إشارة إلى ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام بشأن عودة خاصية الاتصال الصوتي لتطبيق واتس آب، تود الهيئة تؤكّد أنها لم تقم بالتوجيه بحجب تلك الخاصية أو التوجية بإعادتها”.

وأضافت أنّها “تقوم بمتابعة هذا الموضوع مع مزودي خدمات الاتصالات، للوقوف على أبعاد ذلك”، مشيرة إلى أنَّ “تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة يخضع لمتطلبات تنظيمية وفقًا لنظام الاتصالات ولائحته التنفيذية”.

وأكدت الهيئة مجددًا “حرصها وسعيها لنشر خدمات وتطبيقات الاتصالات وتقنية المعلومات، بما يحقق احتياجات ومصالح المستخدمين في المملكة والصالح العام”.

يذكر أنَّ مستخدمي تطبيق التراسل الفوري “واتس آب” تفاجأوا بعودة ميزة الاتصال الصوتي والمرئي صباح الأربعاء؛ إلا أنَّ البعض أكّد عدم تمكنه من إجراء أيّ من الاتصالين، بسبب عدم وجود الصوت أثناء الاتصال.