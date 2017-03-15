“العمل” : مؤشر لقياس “جدية صاحب العمل” في توفير وظائف للمواطنين

أكَّدَتْ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن مؤشر “جدية صاحب العمل” يُعَدُّ إِحْدَى الأدَوَاتِ المساعدة لتنفيذ مبادرة “تطوير آليات الاستقدام للاعتماد على السوق المحلي”، والتي تأتي ضمن المبادرات المستهدفة في برنامج التحول الوطني 2020.

ويرتبط مؤشر “جدية صاحب العمل” بالبوابة الوطنية للعمل (طاقات)، حيث يعتمد على عدد من الكوادر السعودية الموجودة في البوابة، والمناسبة لشغل فرص العمل المعروضة، وتفاصيل عرض العمل، والأجر الشهري المعروض، إضافة إلى الشروط المحددة في عرض العمل، ومدى واقعيتها، بِحَسَبِ “الرياض”.

وبَيَّنَتْ الوزارة أنها ستعمل على ربط المؤشر بعدد السير الذاتية التي يستعرضها صاحب العمل، وعدد السعوديين الذين يتم دعوتهم للمقابلة الشخصية، وكذلك التقييم الذي يرفعه صاحب العمل للمقابلات الشخصية، لافتة إلى أنه يتم حساب المؤشر بشكل آلي، والذي سيستخدم كأحد شروط الاستقدام.

وأَشَارَت الوزارة إلى أن هذا الإجراء من شأنه رفع عدد الشواغر في البوابة الوطنية للعمل، وإعطاء الأولوية للمواطن السعودي. من جهة أخرى، أَوْضَحَتْ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن مبادرة “تطوير آليات الاستقدام للاعتماد على السوق المحلي”؛ تهدف إلى توفير فرص عمل لائقة للمواطنين، من خلال تغيير آلية الاستقدام، والاعتماد على مؤشر الجدية.

ووَفْقَاً للآلية الجديدة للاستقدام؛ يعرض صاحب العمل فرص العمل المطلوب الاستقدام عليها للسعوديين، من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) لعدد محدد من الأيام، وفي حال عدم توفر سعوديين مناسبين يتم منح صاحب العمل التأشيرة.