الشيخ سلطان بن طراد .. ابن جازان البار

جمعتني الأقدار بهذا الشيخ الفاضل لأول مرة قبل سنوات ثمان بمستشفى الحرث العام عندما كنت أعمل هناك. ظننته للوهلة الأولى مراجعا لإحدى العيادات الطبية بالمستشفى ولكن سرعان ما اتضح لي سبب تواجده. فقد ترك كافة التزاماته ومواعيده لمساعدة مسن طاعن يبدو عليه آثار المرض والحاجة وليس له ولد أو قريب ولكن لطف الله كان أقرب. ولم يغادر الشيخ إلا بعد أن اطمأن على إستقرار الحالة الصحية لذلك المسن المريض الذي كان يتمتم بالدعوات الصادقة لله بأن يحفظ هذا الشيخ الفاضل ويجزيه خير الجزاء. لقد كان ذلك الموقف مؤثرا في نفسي أيما تأثير وأكبرت صنيع الشيخ وحرصه على مساعدة المسن. وتوالت الأيام والشهور لأشهد مواقفا أخرى ناصعة تسطرها صفحات الزمن لهذا الشيخ الكريم سلطان بن طراد الذي أخذ على عاتقه لم شمل قبيلته ( آل الهزازي ) بمنطقة جازان وخارجها متنقلا بين مناطق المملكة الحبيبة فتارة يزور أبناء قبيلته في المنطقة الشرقية وتارة في العاصمة الرياض وأخرى في تبوك الورد وعسير وجميع مناطق المملكة محتفيا بهم ومكرما للهزاهيز الكرام أبناء الأصالة والبطولات الذين سطرت مواقفهم انصع الصفحات في حب هذا الوطن الغالي وسطروا بدمائهم أروع البطولات في حد المرجلة فداءا للدين والمليك وثرى الوطن أسوة بجميع أبناء هذا الشعب الأبي . فقد كانت زيارات هذا الشيخ الكريم الأصيل خير شاهد على حبه لأهله وأبناء قبيلته المجيده. وتوالت المواقف لأشهد قبيل أيام قلائل إهتمام من نوع آخر لدعم فئة غالية علينا جميعا. فقد بادر مشكورا بإطلاق أكبر دورة لكرة القدم لإخوانه وأبناءه باسكانات الملك عبدالله بن عبدالعزيز الأربعة بالقطاع الجنوبي بمنطقة جازان والتي تضم 32 فريقا متكفلا بكافة الدعم المادي والمعنوي بحضوره شخصيا إفتتاح الدورة ومشاركة هؤلاء الشباب فرحتهم .. وليس ببعيد عن كل ذلك وقبيل أيام قلائل ما شهدناه جميعا من مبادرة وطنية تضاف إلى رصيد فضيلة الشيخ بن طراد الذي قدم دعما سخيا للشراكة المجتمعية مع إحدى المؤسسات الخيرية في مجال التوعية بأضرار المخدرات والتي ستتركز أعمالها بمجمعات إسكانات الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه. وما أحوج المجتمع لمثل هذه المبادرات الخيره من أبناء هذا الوطن الغالي الكريم وما أحوجنا لأياد بيضاء بارة بالوطن الذي قدم لنا الكثير .وختاما هذه بعض المواقف النبيلة والأيادي البيضاء للشيخ سلطان بن طراد التي علمنا عنها وما خفي أعظم. سائلا الله العلي القدير أن يجزيه خير الجزاء وأن يبارك في جهده وفكره وعمله . فاصله : ألا بيض الله وجهك يا ابن جازان البار الشيخ / سلطان بن طراد

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