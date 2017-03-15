مجمع الخالدية التعليمي بصبيا يكرم الطلاب المتفوقين

كرم مجمع الخالدية التعليمي اليوم الثلاثاء 15_6_1438 الطلاب المتفوقين في نتيجة الفصل الدراسي الأول بحضور مدير مكتب التعليم بصبيا الاستاذ علي بن يحي الخالدي ومساعد رئيس التوجية والارشاد الاستاذ يحي ابوعلة ومشرفي التوجية والإرشاد الأستاذ عبدالله نمازي والأستاذعلي خواجي وحضور اولياء امور الطلاب

[١٥/‏٣ ٢:٠٨ م] حسن السالم. جازان: المساعد للشؤون التعليمية يكرم متفوقي ثانوية كرامة الأحمر بصبيا

حسن السالم – صبيا

قام المساعد للشؤون التعليمية الأستاذ ضيف الله بن علي الحازمي ، يرافقه كل من : مدير مكتب تعليم صبيا الأستاذ علي بن يحي الخالدي ، ومدير الإشراف التربوي الأستاذ عبدالرحيم بن علي جباري صباح اليوم بزيارة مدرسة ثانوية كرامة الأحمر ، حيث كان في استقبالهم مدير المدرسة الأستاذ محمد السبعي وعدد من معلمي المدرسة .

حيث قام الوكيل للشؤون التعليمية بتكريم الطلاب المتفوقين في المدرسة ، وتكريم الطلاب المشاركين في برنامج موهبة ، وبعد ذلك تم تكريم فريق عمل الملف التطوعي ” أنا صح ” .

وبعد ذلك قام الأستاذ ضيف الله الحازمي بافتتاح العيادة الطبية بالمدرسة ، وأشاد بما شاهده من تجهيزات المدرسة في العيادة الطبية .

ثم دشن المساعد الموقع الرسمي لثانوية كرامة الأحمر على الأنترنت .

وبعد ذلك حضر المساعد

ومدير الإشراف التربوي درس نموذجي لمعلم اللغة العربية بالمدرسة الأستاذ ماضي السبعي ، وحضر مدير مكتب تعليم صبيا لمعلم التربية الإسلامية محمد الحازمي ، وقد اثنوا على أداء المعلمين السبعي والحازمي وما قدماه خلال الحصة الدراسية ، متمنين للجميع التوفيق .

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