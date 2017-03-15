هذه هي .. المواصفات النهائية لجالكسي إس 8 Galaxy S

ما تزال سامسونغ تحاول نفض الغبار عنها بعد الفشل الذريع لهاتف غالاكسي نوت 7، لذلك تأمل بأن يكون هاتف غالاكسي إس 8 المنقذ الذي ينتشلها من مستنقع منتجها الأكثر دراماتيكية .

وكما ذُكر سابقا، فإن سامسونغ ستكشف رسميا عن جهازي غالاكسي إس 8 وغالاكسي إس 8 بلس في حفل خاص بمدينة نيويورك في 29 مارس الجاري، حسب البيان.

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وعلى مدى الأسابيع القليلة الماضية، انتشرت الشائعات حول الجهاز الجديد الذي ستطلقه سامسونغ قريبا، لذلك فإن هناك الكثير من المعلومات حول ميزات الهاتف، فضلا عن تسريب صور حصرية له في وقت سابق من هذا الشهر.

وأصدر مينج تشى كو، محلل شركة KGI للأوراق المالية، تقريرا جديدا حول ميزات هاتف غالاكسي اس 8 ومواصفاته، تم نشره عبر موقع “9to5Google”، حيث يؤكد التقرير ما يمكننا توقعه حول سلسلة هواتف سامسونغ الجديدة لعام 2017.

ويؤكد التقرير أن الهاتف الجديد سيأتي بنسختين مدعومتين بتصميم منحنٍ هما غالاكسي إس 8 بشاشة قياسها 5.8 بوصة مزود بمعالج كوالكوم سناب دراغون 835، ويتضمن منظومة العرض المرئي الموسّع WQHD، كما يحتوي على بطارية بسعة 3000 مللي أمبير/ساعة.

هكذا ستبدو واجهة جالكسي اس 8 الجديد

أما النسخة الثانية فهي غالاكسي إس 8 بلس، فيأتي بشاشة قياسها 6.2 بوصة ويتميز ببطارية سعتها 3500 مللي أمبير/ساعة.

وذكرت بعض الشائعات الصادرة خلال الأسبوع الماضي أن سامسونغ ستضيف ميزة التعرف على الوجوه لنسختي الهاتف الجديد للتعويض عن بطء أداء ماسح القزحية ” iris scanner”.

ويقول تقرير مينج تشى كو، إن نسختي غالاكسي إس 8 ستزودان بكاميرا خلفية بدقة 12 ميغابكسل تحتوي على جهاز استشعار، أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 8 ميغابكسل، بحسب روسيا اليوم.

وفيما يتعلق بذاكرة الوصول العشوائي فيذكر تقرير كو أن كلا النسختين ستزودان بذاكرة سعتها 4 غيغابايت في الولايات المتحدة وأوروبا، أما النسخ التي ستباع في كوريا والصين ستزود بذاكرة وصول عشوائية سعتها 6 غيغابايت.

الجدير بالذكر أن تقرير كو يشير إلى أن هاتف غالاكسي إس 8 سيأتي بـ8 ألوان هي الفضي والذهبي والأسود والأسود اللامع والأزرق والوردي والأرجواني “لون الأوركيد”.

كما يشير التقرير إلى أن الجهاز الجديد يدعم نظام التشغيل أندرويد 7 نوغا، وأن الهاتف سيكون متاحا للشراء بتاريخ 21 أبريل 2017، ما يدحض الشائعات السابقة حول تحديد موعد إطلاق الهاتف بتاريخ 28 أبريل.