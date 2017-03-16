صدور أول ديوان شعري لعاصفة الحزم

بعنوان ( قصائد العزم في عاصفة الحزم) صدر للشاعر الأستاذ / علي بن حمد الطاهري الملقب ( بشاعر الحزم) مساء اليوم اول ديوان شعري في الوطن العربي يضم أكثر من أربعين قصيدة باللغة العربية الفصحى

شملت أكثر أحداث عاصفة الحزم المباركة منذ أول لحظة انطلقت فيها.. وقد عبر شاعر الحزم الشاعر / علي بن حمد من فحول شعراء منطقة جازان عن عظيم شكره وامتنانه واعتزازه بمبادرة الشاعر اللواء ناصر الدويسي بطبع الديوان على نفقته وقال عن الديوان : بفضل الله تم إصدار أول ديوان شعري في الوطن العربي يؤلف في أحداث عاصفة الحزم المباركة تمجيدا لما قدمته هذه العاصفة وثناءا على قادة هذا الوطن العظيم وفخرا بالشهداء العظماء وتشجيعا للأبطال البواسل.

وقد شملت المقدمة قصائد فخر،وثناء لولاة الأمر يحفظهم الله .وصناع قرار هذه العاصفة.

بداية بقائد الحزم،ثم ولي عهده،ثم ولي ولي عهده،ثم أمير منطقة جازان،ثم وزيرالحرس الوطني،،

ثم ذكرت بعض احداث هذه العاصفة كفتح عدن،وغيرها من الانتصارات

ولأن الأمن هو عين على الخارج،وعين على الداخل فقد تعرضت لبعض الأحداث الأمنية المباركة الداخلية ضد الإرهاب ومحاربته،وتحدتث عن بعض المواقف البطولية لبعض من واجه هذا الارهاب ببسالة نادرة مثل البطل جبران العواجي..والحقت الديوان بملحق شعري..كله فخر،وشرف،واباء ببعض من قضوا نحبهم من الابطال العظماء،والجنود الاوفياء،وسقطوا شهداء في سبيل العقيدة،ثم الوطن والأرض..وكذلك .بعض من أصيب في هذه الأحداث.

سائلا الله أن يوفقني ،ويحقق مرادي ،وأن يكون هذا الديوان شاهدا لي بعظيم الولاء والفخر لهذا الوطن الأشم،ورجاله النبلاء..

وان ارى هذا الديوان يتناوله جيل بعد جيل،وأن يطبع منه ويوزع بالملايين على كل مواطن عاش لدينه،ولوطنه…

وقد عبر عن شكره البالغ لكل من وقف معه في إخراج هذا النتاج الشعري الوطني،

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