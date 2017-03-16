 الصحة: فتح التسجيل في البرنامج التدريبي لخريجي الدبلومات الصحية | فيفاء أون لاين
الخميس, 17 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 16 مارس 2017 ميلاديا

الصحة: فتح التسجيل في البرنامج التدريبي لخريجي الدبلومات الصحية

الصحة: فتح التسجيل في البرنامج التدريبي لخريجي الدبلومات الصحية
فيفاء أون لاين- متابعة

أعلنت وزارة الصحة اليوم عن فتح البوابة الخاصة بالتسجيل في البرنامج التدريبي لخريجي الدبلومات الصحية والذي سيبدأ في شهر مايو المقبل.

ويهدف البرنامج التدريبي الذي يستمر لمدة سنة كاملة لتأهيل الكوارد الوطنية بقطاع الصحة، ويتوزع البرنامج التدريبي بين التدريب النظري لدى كليات التميز، والتدريب العملي في مرافق وزارة الصحة.

وتم استحداث بوابة إلكترونية يستطيع من خلالها المرشحين للبرنامج التدريبي الدخول على الرابط http://ic.edu.sa/hrdf/pages/default.aspx، وإدخال الرغبات المكانية لمقر التدريب النظري حيث سيتم التوزيع بناءاً على الامكانات المتاحة لدى كليات التميز في كل مقر تدريبي، وسيتبع هذه المرحلة توقيع العقود التدريبية مع المرشحين ومطابقة المؤهلات في المناطق الصحية إعتباراً من 16 مارس 2017م، ولمدة خمسة أيام.

علماً بأن شروط الإلتحاق بالبرنامج التدريبي تتضمن: “التفرغ التام للبرنامج التدريبي النظري والعملي، وعدم وجود اسم المرشح في أي وظيفة حكومية أو خاصة خلال التدريب، وتوقيع العقد التدريبي واستكمال المطابقة”، وسيتم استبعاد من يثبت مخالفته للشروط.

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