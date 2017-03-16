البريد السعودي راعيا ذهبيًا لمعرض التجارة الإلكترونية 

وجاءت هذه الرعاية في ظل الاهتمام الكبير لمؤسسة لبريد السعودي في مواكبة التغيرات التقنية المتسارعة من خلال عدد من المنصات التي تملكها المؤسسة، حيث يعتبر (إي مول) المنصة الأولى للتجارة الإلكترونية من خلال تقديم حلول وخدمات للتجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية ليُتيح للمؤسسات والجمعيات الخيرية الموجودة في المملكة عرض منتجاتهم وخدماتهم وبيعها عن طريق الانترنت، ويوفّر للعملاء خاصّية سداد قيمة الفاتورة عن طريق خدمة سداد أو بطاقات الائتمان أو مكاتب البريد المنتشرة في المملكة، حيث يهدف إي مول عبر شبكة توصيل البريد السعودي إلى توصيل المنتجات إلى العملاء في كافة أنحاء المملكة وبأسرع وقت ممكن لتقديم أعلى مستوى من الخدمات وكذلك منصة (مكاني) الخاصة بشراء التذاكر الالكترونية لجميع الفعاليات في المملكة، إضافة إلى إطلاق البريد مؤخراً خدمة البريد الإلكتروني الحكومي ( موثوق ) ، بالاتفاق مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية يسر خدمة، ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 لمؤسسة البريد السعودي، لتضاف إلى سلسلة الخدمات التي تقدمها المؤسسة في إطار توجه البريد السعودي نحو تفعيل تطبيقات الحكومة الإلكترونية في المملكة بما يلبي احتياجات العملاء والمستفيدين من الجهات الحكومية والأفراد، وذلك من خلال تقديم خدمة بريدية عصرية تستفيد من أفضل التقنيات المتبعة عالمياً لدعم تفعيل التعاملات الحكومية الإلكترونية التي تعتبر الخدمةُ البريدية جزءاً أساسياً لنجاحها وتحقيق أهدافها، و ​​​​​ سيقوم البريد السعودي بعرض جميع خدماته الإلكترونية لزوار المعرض الذي يتقوقع أن يزيد عن 50 ألف زائر وهي فرصة للكشف عنها وتقديمها لهم.

يذكر أن اللجنة المنظمة لمعرض التجارة الإلكترونية دعت المهتمين بالتطبيقات الإلكترونية والتسويق الرقمي بالتسجيل في المعرض الذي يعد أكبر حدث من نوعه للمشاركة بجناح، لعرض تطبيقاتها للزوار الذي يتوقع أن يتجاوز الحضور خلال أيام المعرض إلى أكثر من خمسين ألف زائر، والتعريف بها وبما تحتويه التطبيقات، كما خصصت اللجنة حسابًا رسميًا على “تويتر” والانستغرام لتسهيل عملية التواصل معها ولمعرفة طرق المشاركة E_Commerce2017 @ .