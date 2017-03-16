الأميرة بسمة بنت سعود بن عبدالعزيز تكرم الامهات المثاليات وتعلن أن انطلاق مشروع خيرات السعودية بات قريبا

افتتحت صاحبه السمو الملكي الاميرة بسمة بنت سعود بن عبدالعزيز ال سعود الاحد الماضي معرض وفعاليات تكريم الأم المثالية ( ست الحيايب ) في نسخة محافظة جده والذي يقام سنويا بقاعة القصر بفندق جده هيلتون ، حيث قصت شريط الافتتاح مبتدئة جولتها على أجنحة المعرض حيث تميز بمشاركة تاجرات وعارضين من دول الخليج العربي وكذلك شريحة متميزة من القطاع الخاص والذي خصص عروض خاصة بمناسبة افتتاح المعرض للأمهات والأطفال وإضافة الى المنتجات الإستهلاكيه وعروض الخدمات تنوع المعرض بمشاركة الجمعيات الخيرية وأجنحة الموهوبين والموهوبات ، وشرفت سموها حفل التكريم الذي ابتدأ بالسلام الملكي ومقدمة عن المعرض رحب فيها مقدم الحفل الاعلامي احمد الركن بسمو الأميرة وبكافة الحضور تلتها فقرة ترحيبية وفقرة عرض مرئي بعنوان ( أمي الحبيبة ) للفنان أحمد السعيد وكلمات علي الشاعر والحان اسامة العبدالله ، وعلى اثر ذلك شرفت سموها مسرح الفعالية وألقت كلمتها منوهة بفكرة المعرض وعن تشجيع الدولة المتواصل لكل المشاريع الانتاجية والخدمية والذي يتوازى مع الرؤية الجديده حيث الاستثمار الأول في المواطن والمواطنة ومشيدة بأن استمرار وتطور هذه المعارض والمشاركات دليل على أن المجتمع على الطريق الصحيح لما يضمن له الراحة والاستقرار والنجاح ، وفي مبادرة جديده دعت سموها الجميع للتعاون والمشاركة في انجاحه على مستوى أرجاء الوطن المترامي الأطراف أطلقت عليها مسمى ( خيرات السعودية ) وهدفه تسويق ما تنتجه مدخرات الوطن من منتجات وحرف في كل المجالات المتنوعة بالإرتقاء أولا بجودة المنتج وتسويقه بطريقة تصل الى المستهلك بشكل أوسع وأفضل وذلك لإثبات أن لدينا الكثير والكثير بفضله الله ومنته وما منحه سبحانه وتعالى لهذه الأرض المعطاءة وشعبها الذي تأسست بذوره على الجهد والأبداع والتكيّف مع كل الظروف الصعبة والقاهرة وأنه يملك من الصادر المحلي أفضل بكثير من المستورد الخارجي متمنية أن تلقى هذه المبادرة الصدى الأوسع ويستفيد منه جميع شرائح المجتمع، وأعقب كلمتها تكريمها السنوي للأمهات المثاليات المرشحات من الجمعيات الخيرية وكرمت كذلك الداعمين والمشاركين ، ومتلقية في نهاية التكريم درع تذكاري بهذه المناسبة من اللجنة المنظمة ومثلها الاستاذ علي الشاعر والشريك الرسمي مجموعة نون ستار الدوليه والراعي الرئيسي عيادات دكتور ستايل ممثلة في الدكتورة نهال عفان ، وودعت سموها الحضور مؤكدة دعمها لكل ماهو هادف ويسعى في التنمية المجتمعية والاقتصادية للمجتمع والفرد.

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