انطلاق دورة حكام المبارزة المستجدين

انطلقت دورة الحكام المستجدين للعبة المبارزة، المقامة حاليا في مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالدمام، والتي تستمر لمدة أسبوع بمشاركة 21 حكما، وشهدت انطلاق الدورة حضور الدكتور حازم عابد أمين عام الاتحاد السعودي للمبارزة، وعبدالله العموج ممثل معهد إعداد القادة بالرياض.

ويحاضر في الدورة الحكمان الدوليان عدنان السالمي وحاسن القرشي، وتتضمن المحاضرات عن قانون المبارزة في الأسلحة الثلاثة السيف والمبارزة والشيش، والتعديلات الجديدة في آلية تعاكس الكتفين في سلاح الشيش وتقليص زمن الاصابة للاعب، ومحاضرات عن علم النفس و إدارة وتنظيم المباريات وإصابات الملاعب، إلى جانب تطبيق عملي في الصالة الرياضية.