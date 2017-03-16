 انطلاق دورة حكام المبارزة المستجدين | فيفاء أون لاين
الخميس, 17 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 16 مارس 2017 ميلاديا

تستمر لمدة اسبوع ويحاضر فيها السالمي والقرشي

انطلاق دورة حكام المبارزة المستجدين

انطلاق دورة حكام المبارزة المستجدين
الرياض ـ علي القرني

انطلقت دورة الحكام المستجدين للعبة المبارزة، المقامة حاليا في مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالدمام، والتي تستمر لمدة أسبوع بمشاركة 21 حكما، وشهدت انطلاق الدورة حضور الدكتور حازم عابد أمين عام الاتحاد السعودي للمبارزة، وعبدالله العموج ممثل معهد إعداد القادة بالرياض.

ويحاضر في الدورة الحكمان الدوليان عدنان السالمي وحاسن القرشي، وتتضمن المحاضرات عن قانون المبارزة في الأسلحة الثلاثة السيف والمبارزة والشيش، والتعديلات الجديدة في آلية تعاكس الكتفين في سلاح الشيش وتقليص زمن الاصابة للاعب، ومحاضرات عن علم النفس و إدارة وتنظيم المباريات وإصابات الملاعب، إلى جانب تطبيق عملي في الصالة الرياضية.

 

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*