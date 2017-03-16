تعرّف على آثار ومعالم المدينة المنورة والمسجد النبوي الشريف

تعد المدينة المنورة ثاني أقدس البقاع في الإسلام ، تبعد 340 كم عن من مكة المكرمة وتعتبر المدينة المنورة الموطن الأساسي لثلاثة مساجد مهمة جدا في الإسلام: المسجد النبوي الأكثر شهرة

بناه النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء أول مسجد في الإسلام ومسجد القبلتين حيث تم فيه تحويل القبلة إلى مكة المكرمة وهي المدينة التي هاجر إليها النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة. وفيها بدأت نواة الدولة الإسلامية.

وبها المسجد النبوى الذي أسسه النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وتعتبر المدينة الخامسة من حيث عدد السكان في السعودية. وعدد المصلين في المسجد النبوي698,000 مصلّ وعدد المآذن10 وارتفاع المئذنة 103.89 م وعدد القباب القبة الخضراء قبة رئيسية و170 قبة رصاصية و27 قبة متحركة وارتفاع القبةالخضراء: 8.88 م والقباب المتحركة: 3.55 م والمواد المستخدمة الخرسانة والجرانيت والرخام والذهب والبرونز وبعد التوسعة التي قام بها عمر بن عبد العزيز عام 91هـ أُدخِل فيه حجرة عائشة والمعروفة حالياً بـ “الحجرة النبويةوالتي تقع في الركن الجنوبي الشرقي من المسجد

والمدفون فيها النبي محمد وأبي بكر وعمر بن الخطاب وبُنيت عليها القبة الخضراء التي تُعد من أبرز معالم المسجد النبوي

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( معالم وآثار من داخل المسجد النبوي الشريف )

توجد في المسجد النبوي الشريف معالم كثيرة منها

1- منبر النبي: كان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يخطب في البداية على جذع نخلة ثم صنع منبرا

2- الروضة: موضع في المسجد النبوي يقع بين المنبر وحجرة الرسول الكريم

3- الحجرة النبوية: تعرف بحجرة عائشة بنت أبي بكر الصديق وهي التي دُفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم،

4- القبة الخضراء: سُميت بالقبة الزرقاء والبيضاء، ثم القبة الفيحاء قبل أن تسمى بالقبة الخضراء

5- المكتبة: يحتضن المسجد النبوي مكتبتين الأولى قديمة في وسط الحرم والثانية تقع على سطح الحرم من الجهة الغربية

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( مظلات المسجد النبوي )

يوجد في المسجد صحن مستطيل الشكل شمالي البناء المجيدي، فتم نصب المضلات لتقي الناس حرارة الشمس وشدّة البرد والمطر وهذه المظلات عبارة عن شمسيات من القماش الأبيض السميك، تحملها أعمدة حديدية مكسوة بالرخام الأبيض، قابلة للفتح والإغلاق بشكل آلي، وتُظهِر بحال فتحها شكل النوافير المائية، وفي حال إغلاقها تظهر كأنها منارات صغيرة ذات رؤوس مخروطية تبلغ مساحة الساحات التي تغطيها المظلات المتحركة 143 ألف متر مربع، يبلغ مجموع المظلات 250 مظلة

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( معلومات تفصيلية عن المدينة المنورة )

تاريخ التأسيس يثرب: 1600 سنة ق.هـ قرابة القرن السادس ق.م

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المساحة 173,000 كم2 والارتفاع608أمتار والتعداد السكاني1,300,000 نسمة والكثافة السكانية 1,868 نسمة

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( معالم المدينة المنورة )

سقيفة بني ساعدة وسقيفة الرصاص والشق :الذي احتمى به رسول الله محمد بعد نزول الرماة، عن جبل الرماة

مقتنيات الحجرة النبوية الشريفة ومتحف سكة الحجاز

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( سكان المدينة المنورة قديمًا )

بلغ عدد سكان المدينة المنورة في آخر فترة قبل الإسلام ما بين 12 و15 ألف نسمة ولما هاجر المسلمون الأوائل من مكة،إلى المدينة تغيرت المعادلة السكانية، ومرت بمراحل مد وجزر، إذ وفدت إليها مجموعات قبلية، وأفراد من مكة والبادية، وكان النبي محمد قد أجلى عنها من بقي من اليهود، وقد بلغ عدد سكانها أيام وفاة النبي حوالي ثلاثين ألف نسمةوخلال عهد الخلفاء الراشدين خرجت أعداد كبيرة إلى حروب الردة والفتوحات الإسلامية،

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( سكان المدينة المنورة حديثًا )

شهدت المدينة المنورة في العقود الثلاثة الأخيرة تضاعفا كبيرا في عدد سكانها، فبلغ حسب إحصاءات عام 1999حوالي 856 ألف نسمة ينتمون إلى قبائل وأعراق مختلفة بعضهم من أهل المدينة المقيمين فيها منذ قرون طويلة وبعضهم من الوافدين إليها من أنحاء المملكة العربية السعودية ومن مختلف دول العالم للاستيطان بها، وبعضهم من القادمين من البلاد العربية والإسلامية للعمل، ويتوزع السكان في ثلاث دوائر عمرانية مركزها المسجد النبوي،

ومحيطها الأخير خلف جبل أحد شمالاً وذي الحليفة (أبيار علي) غرباً ووادي بطحان جنوباً والعاقول شرقاً

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( أهم جبال المدينة المنورة )

جبل أحد ويقع شمال المدينة ويقع شماله جبل ثور وهو الحد الشمالي للمدينة المنورة

ومن الجهة الجنوبية يقع جبل عير وهو من حدود المدينة المنورة وجبل سلع ويسمى بجبل ثواب وجبل الراية ويعرف Aik

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( أهم أودية المدينة المنورة )

وادي العقيق الوادي المبارك من أشهر أودية المدينة،

ثم يسير غربي جبل عير، ويمر بذي الحليفة حتى يبلغ أقصى عير فينعطف شرقاً حتى يلتقي بوادي بطحان قرب منطقة القبلتين ثم يسير باتجاه الشمال الشرقي قليلاً ثم شمالاً فيلتقي بوادي قناة القادم من شرقي المدينة عند منطقة (زغابة).

ويسيل وادي العقيق في الشتاء مثل نهر كبير، وفي السنوات التي تكثر فيها الأمطار تظل المياه فيه عدة أشهر

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( أهم آبار المدينة المنورة )

بئر أريس أو بئر الخاتم. وبئر غرس وبئر البوصة وبئر حاء وبئر العهن وبئر عذق وبئر بضاعة وبئر السقيا وبئر عثمان أو بئر رومة وبئر أهاب وبئر ذروان وبئر أنس بن مالك وبئر الرقاع

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( أهم مقابر المدينة المنورة )

البقيع: هي المقبرة الرئيسية لأهل المدينة المنورة

وبجوار جبل الرماة، سُميت بهذا الاسم لأنها تضم رفات سبعين من الصحابة استشهدوا في غزوة أحد

مقبرة شهداء أحد: هي أحد أهم معالم في المدينة المنورة، تقع شمال المسجد النبوي على بعد 5 كيلومترات.