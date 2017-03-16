ضبط مُتسلّل أثناء زرعه ألغاماً بطريق الدائر بني مالك

تمكّنت دوريات حرس الحدود بمحافظة الداير بني مالك في جازان، من القبض على متسلل من الحدود اليمنية متلبسًا بزرع ألغام على الطريق الأمني وخط الدوريات بوادي ضمد المحاذي للشريط الحدودي في جبال الداير، التي سبق أن راح ضحيتها مواطن وزوجته في قرية حدودية.

ونجحت كاميرات الرصد الحراري بمتابعة من دوريات الحرس في تتبع متسلل حاول الدخول فجراَ للأراضي السعودية، وعند مراقبته اتضح أنه يقوم بزراعة ألغام، ومن ثم تحريكها بالريموت كنترول عن بُعد ليتم تتبعه بدقة حتى تم القبض عليه وإحالته لجهات الاختصاص.

ووصف محافظ الداير بني مالك محمد بن هادي الشمراني، الحدث بأنه إنجاز للرجال الساهرين على الحدود ويبذلون الغالي والنفيس لحماية الوطن.

من جهته بيّن رئيس مركز آل زيدان سالم بن قزيز، أنه سبق القبض على العديد من المشتبه بهم وإحالتهم لجهات الاختصاص، مبينا أن دوريات الإمارة بالتعاون مع الجهات الأخرى من الشرطة وحرس الحدود والمجاهدين يعملون بشكل مستمر على تعقب المجهولين والمتسللين، وهناك أجهزة رصد حديثة ونقاط مراقبة.