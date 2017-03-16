 بالأسماء.. وزارة الإسكان تعلن مستفيدي الدفعة الثانية من المنتجات السكنية | فيفاء أون لاين
الخميس, 17 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 16 مارس 2017 ميلاديا

بالأسماء.. وزارة الإسكان تعلن مستفيدي الدفعة الثانية من المنتجات السكنية

بالأسماء.. وزارة الإسكان تعلن مستفيدي الدفعة الثانية من المنتجات السكنية
فيفاء أون لاين - الرياض

أعلنت وزارة الإسكان أسماء المستفيدين من الدفعة الثانية من منتجات الدعم السكني، وذلك عبر موقع سكني على الرابط التالي:  sakani.housing.sa.

وكانت الوزارة قد أعلنت، أمس، الدفعة الثانية من برنامج “سكني” بمجموع منتجات بلغ 17923 منتج سكني وتمويلي موزعة على جميع مناطق المملكة، ضمن الـ 280 ألف منتج سكني وتمويلي التي أعلنت عنها الوزارة كمستهدف للعام 2017م، تشمل 120 ألف وحدة سكنية بمساحات وأسعار متنوعة بالشراكة مع القطاع الخاص، و75 ألف قطعة أرض سكنية جاهزة للبناء، و85 ألف دعم تمويلي عبر صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.

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