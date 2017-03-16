«المرور» يكشف حقيقة حملات لمخالفي التأمين والفحص

نفى المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور العقيد طارق الربيعان، ما تردد عن قيام رجال المرور بحملات خاصة على مخالفي التأمين والفحص الدوري.

وأكّد الربيعان، عدم صدور أي توجيه بشأن تنفيذ حملة خاصة على الفحص أو التأمين، مشيراً إلى أنه في حالة تسجيل مخالفة من قِبل رجل المرور على ذلك فلا يحاسب على ذلك لأنها من صميم مهامه.

وقال الربيعان حول الشكوى من الزحام الشديد في مراكز الفحص الدوري، إن افتتاح مراكز جديدة يتطلب وقتاً وإمكانات، لافتاً إلى وجود توجيهات وإستراتيجية بتعزيز مراكز الفحص الموجودة حالياً بمراكز أخرى خاصة في الرياض وجدة، وفقا لـ”الوطن”.