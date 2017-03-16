طلاب مدرسة نيد الضالع الابتدائية والمتوسطة يقومون بزيارة للدفاع المدني بفيفاء

قامت مدرسة نيد الضالع الابتدائية والمتوسطة صباح الثلاثاء بزيارة للدفاع المدني بفيفاء بإشراف المعلم عمر أسعد الفيفي وذلك بهدف تعريف الطلاب بالجهات الحكومية ومهامها وإكسابهم معلومات أولية عن وسائل السلامة .

هذا وكان في استقبال طلاب المدرسة مدير الدفاع المدني بفيفاء الرائد سلمان حسين الفيفي الذي قدم للطلاب شرح وافي عن مهام وواجبات الدفاع المدني تلى ذلك جولة على معرض السلامة بإدارة الدفاع المدني ثم تعرف الطلاب على الآليات والمعدات الخاصة بأعمال الدفاع المدني وطريقة استخدامها في الحوادث المختلفة .