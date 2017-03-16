وسم #أبها_عاصمة_السياحة_العربية يتخطى 67 مليون ظهور 

تخطى وسم #أبها_عاصمة_السياحة_العربية في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أكثر من 67 مليون ظهور خلال 6 أشهر ماضية، شارك فيه ما يتجاوز 3 آلاف بما يفوق 8 آلاف تغريدة، فيما بلغت نسبة الرتويت 90 % .

وأوضح رئيس اللجنة الإعلامية للمناسبة المتحدث الرسمي والمشرف العام على الشؤون الإعلامية بمكتب سمو أمير منطقة عسير سعد بن عبدالله آل ثابت أن اللجنة خصصت حسابا رسميا للمناسبة من نحو 6 أشهر، تشرفت بتدشينه من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير رئيس اللجنة العليا لبرامج وفعاليات المناسبة، قدم معلومات عن كل ما يختص بالمقومات السياحية والأثرية والتراثية بطرق مبتكرة مع متابعة كل مستجدات المناسبة، ما وجد تفاعلا اجتماعيا كبيرا محليا وخارجيا وساهم في إيصال رسالتها لشريحة واسعة.

وأبان آل ثابت أن اللجنة لديها العديد من الخطوات التي ستستفيد منها المدينة حتى بعد انتهاء المناسبة، منها تولي الإشراف على بوابة أبها الالكترونية التي انشأت من قبل قطاع التسويق بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وتدشين مركز إعلامي دائم يخدم كل منسوبي الإعلام دون استثناء إضافة إلى تنظيم العديد من الورش والدورات، مشيرا إلى خطوات أكبر تعمل عليها اللجنة ضمن خططها الموضوعة، فضلا عن تواصلها في تزويد جميع وسائل الإعلام بالمواد الأخبارية والتقريرية والمعلوماتية والإجابة عن كافة الاستفسارات.

وامتدح آل ثابت دور اللجنة اللإعلامية وكافة الزملاء الإعلاميين بالمنطقة وتفاعلهم واهتمامهم، مبينا في ختام حديثه دور ودعم سمو أمير المنطقة لكل ما من شأنه إظهار المناسبة بالشكل اللائق.