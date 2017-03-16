العربية للعود في مقدمة أفضل 100 علامة تجارية سعودية

بأعلى معايير الدقة وبكل المقاييس المهنية لضمان الشفافية في إجراء الاستبيان على المستهلك، تصدرت “العربية للعود” قائمة أكثر 100 علامة تجارية سعودية رواجاً، وذلك في حفل أعدته مؤسسة عسير للصحافة والنشر في نسخته الثالثة تحت رعاية وتشريف صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل – مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وﻛﺎﻧﺖ ﺻﺤﻴﻔـﺔ “اﻟﻮﻃﻦ” ﻗﺪ اﺳـﺘﻜﻤﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ ﻻﺧﺘﻴﺎر أﺷﻬـﺮ 100 ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﺳـﻌﻮدﻳﺔ، ﺑﺎﻟﺘﻌـﺎون ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ أﺑﺴﻮس ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻷﺑﺤﺎث، حيث تضمنت الدراسة 19 قطاعاً مثلت كل أوجه الأنشطة الاقتصادية و التجارية و الصناعية و الاجتماعية و الخدمية.

يعدّ استطلاع الرأي لمؤسسة عسير للصحافة والنشر الأكثر شفافية حيث ضم شرائح كبيرة من المتسوقين الفعليين واللذين أشادوا بدور العربية للعود الملموس ليس فقط على المستوى المحلي بل والعالمي أيضاً فكان تتويجاً للشركة العربية للعود بتصدرها على قائمة أفضل العلامات التجارية بالمملكة لعامها الثالث على التوالي.

وأفاد الأستاذ بندر سنقورة – المدير التنفيذي للموارد البشرية في الشركة “أن العربية للعود حرصت خلال مسيرتها العامرة بالنجاحات على تطوير استراتيجيات نمو طموحة كان لها بالغ الأثر في تأصيل حضورها القوي والمتميز ضمن الأسواق الرئيسية لتعزز نمو علامتها التجارية على المستويين المحلي والعالمي، مشيراً إلى نجاح ربط العلامة التجارية للعربية للعود بعناصر الجودة والإبداع فيما تقدمه، إلى جانب الالتزام بالمعايير الدولية لإنتاج منتجاتنا الفاخرة”، وأضاف ” أننا سنبقى ثابتي الخطى في العمل على مواكبة التطورات والاتجاهات المتغيرة في القطاع، تعزيزاً لمكانتنا الرائدة كأبرز الشركات المتخصصة في مجال العطور العربية في المنطقة”، واعرب سنقورة “عن امتنانه للحكومة الرشيدة على هذا الدعم و الاحتفاء الذي تحظى به الصناعات السعودية والقطاع الخاص على وجه التحديد ليثمر ويزدهر بسواعد أبناءه المخلصين ليعكس قوة اقتصاد المملكة”.

الجدير بالذكر أن “العربية للعود” لها دوراً بارزاً في نقل التراث والعادات العربية عن طريق عطورها إلى عدد كبير من البيوت العطرية العالمية لتأثر في الذوق العالمي بأصالة الكرم العربي لتصبح العطور الشرقية مطلب الكثير من ذائقي الروائح العطرية، لتدخل بذلك “العربية للعود” قائمة العلامات التجارية الأسرع نمواً ضمن قطاع التجزئة في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط والعالم، لتبرهن مدى ريادتها لقطاع العطور الشرقية بالمنطقة.

وكما يجسد هذا التصنيف المتقدم حرص “العربية للعود” الدائم لاحتلال أبرز وأعلى المراتب ضمن العلامات التجارية البارزة والأكثر رواجاً على مستوى المنطقة والعالم، فضلاً عن تحقيقها الريادة لقطاع العطور، لتبرز بذلك مدى قدرتها على تطوير كفاءة إدارة علامتها التجارية وقيمة أصولها وزيادة الحصة السوقية لعلامتها التجارية بالسوق المحلية والعالمية، كما يمثل هذا التصنيف مدى مساهمتها القوية في دعم الاقتصاد الوطني وتوظيف الكفاءات السعودية لتنمية مواردها البشرية الوطنية ضمن هذا الكيان.

تجدر الإشارة إلى أن “العربية للعود” قد اثبتت في الآونة الأخيرة دورها الريادي في قيادة الاتجاهات الناشئة ضمن سوق العطور العالمي الذي بات أكثر اهتماما بمنتجات العود والعطورات الشرقية، ويعود ذلك إلى النجاح اللافت الذي حققته الشركة على صعيد تصدير هذه الثقافة الأصيلة إلى أوروبا والعالم على مدى أكثر من ثلاثة عقود من الزمن عبر شبكتها الواسعة من الفروع حول العالم والتي تضم أكثر من 755 فرع في أكثر من 35 دولة.