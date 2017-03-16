غدا الخميس .الرياض تشهد توقيع اتفاقية تعاون جمعية الاطفال المعوقين وجامعة الأميرة نورة

تشهد مدينة الرياض غدا الخميس توقيع اتفاقية تعاون بين جمعية الأطفال المعوقين ممثلة في برنامج سلامة أسرتي المنبثق عن مبادرة “الله يعطيك خيرها” وجامعة الأميرة نورة من أجل تدريب طالبات ومنسوبات الجامعة على اجراءات السلامة والركوب الآمن أثناء عملية التنقل سواء كان داخل أو خارج المدن من أجل الحد من الحوادث وتخفيض معدلات الوفيات والاصابات والاعاقات.

ووفقا لما أعلنته مديرة برنامج سلامة أسرتي الأستاذة عاتكة الغضن فإن الاتفاقية ستوقعها صاحبة السمو الملكي الأميرة هيفاء بنت فيصل بن فهد بن عبد العزيز رئيسة اللجنة التنظيمية لبرنامج سلامة اسرتي ومعالي مديرة جامعة الأميرة نورة د. هدى العميل.

وأعربت الأستاذة عاتكة الغضن عن سعادتها بهذه الاتفاقية مع جامعة الأميرة نورة بهدف توعية المجتمع بالسلامة والقواعد المرورية التي تسهم في تخفيض معدلات الحوادث والاصابات والوفيات، وأكدت أنها متفائلة جدا بهذا التعاون مع جامعة الأميرة نورة التي تعد أكبر جامعة نسائية في العالم تضم طالبات في مختلف التخصصات وعضوات هيئة التدريس وإداريات سيكون لهن دور ملموس في تحقيق أهداف برنامج سلامة أسرتي.

وقالت: إن الأسرة هي المكون الرئيسي للمجتمع، ولها دور كبير في توعية افرادها وتغيير السلوكيات الخاطئة، مشيرة الى ان الام يقع عليها مهمة كبرى في توجيه الابناء والحرص عليهم وتقديم كافة الوسائل التي تعينهم على تجنب الأخطاء والمخاطر أثناء عملية التنقل بالسيارة والتأكيد على أهمية ربط حزام الأمان عدم السرعة الزائدة.