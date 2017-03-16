تراجع الحوادث المرورية 7% يوفر المليارات على شركات التأمين ووزارة الصحة وملاك السيارات

توقع المدير التنفيذي لمبادرة “الله يعطيك خيرها” الأستاذ سليمان المنصور توفير مليارات الريالات على شركات التأمين ووزارة الصحة وملاك السيارات بعد تراجع معدلات الحوادث المرورية في المملكة بنسبة ٧٪‏ ، وانخفاض الوفيات والاصابات بنسبة 17 %خلال الربع الاول من عام١٤٣٨.

وقال الأستاذ سليمان المنصور بمناسبة اليوم العالمي للمرور: إن “مبادرة الله يعطيك خيرها” والمرور والشركاء والرعاة الداعمين يسعون لتحقيق أهداف محددة وهي تخفيض نسب الحوادث تنفيذا للاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية. واشار إلى أن المبادرة أعلنت في رمضان الماضي أنها تسعى لتحقيق هدف واضح وهو تخفيض الوفيات والإعاقات بنسبة 10% بما يعاد 600 وفاة سنويا ، وقال لقد ارتفعت نسبة تخفيض الاعاقات والوفيات في الربع الاول من العام الجاري إلى 17% حيث تم تخفيض الوفيات 329 حالة وفاة والاصابات 1654 في الثلاثة شهور الأولى من العام الجاري.

من جهة أخرى بين تقرير شركات التأمين أن حجم التعويضات التي صرفتها شركات التأمين للمتضررين من الحوادث خلال الخمس سنوات الماضية حوالي ٢٥ مليار ريال منها ٢٠ مليار ريال في الثلاث سنوات الأخيرة، وبمعدل خسارة تصل إلى٩٣٪‏ سنويا،

وأكد الاستاذ سليمان المنصور أن مبادرة الله يعطيك خيرها يقوم نهجها على حديد أهداف تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية وتركز على سلامة الإنسان وصحته وتوعويته للاهتمام بنفسه ومحيطة اثناء استخدام أو ركوب السيارة، مع توضيح المخاطر التي تحيط به أثناء عملية التنقل في حال مخالفة القواعد المرورية السليمة.

وذكرأن هذا التراجع في الحوادث جاء بعد نجاحات ادارة المرور في تفعيل انظمتها وتطور اداء جهازها وحضورها الميداني المتزايد بتوجية من سمو ولي العهد وزير الداخلية الامير محمد بن نايف بن عبد العزيز بتعظيم العقوبات على المخالفين و بالتزامن مع نجاح جهود التوعية من مبادرة الله يعطيك خيرها التي تتبناها جمعية الأطفال المعوقين في إيصال رسالتها التوعوية للمجتمع بأهمية السياقة والركوب الآمن، وتجنب كافة الوسائل التي تؤدي إلى وقوع الحوادث.