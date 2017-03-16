 أزمات جازان تشارك بعدد “25 ” فرقة طبية اسعافية في فرضية الجامعة | فيفاء أون لاين
الخميس, 17 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 16 مارس 2017 ميلاديا

أزمات جازان تشارك بعدد “25 ” فرقة طبية اسعافية في فرضية الجامعة

أزمات جازان تشارك بعدد “25 ” فرقة طبية اسعافية في فرضية الجامعة
جازان_نوال الفيفي

شاركت إدارة الطوارئ والأزمات بصحة جازان في التجربة الفرضية الذي نفذتها إدارة الدفاع المدني بالتعاون مع جامعة جازان , وبمشاركة عدة جهات حكومية , في الحرم الجامعي بمدينة جازان , وذلك من خلال التجاوب الفوري عند تلقي البلاغ والتواجد في الموقع واتخاذ كافة التدابير العلاجية لكافة المصابين .

وتضمن سيناريو الفرضية عن سقوط صاروخ بالستي على أحد المواقع بالحرم الجامعي تسبب في تسريب الغاز الكيميائي , مما أدى إلى وفاة وإصابة عدد من الطلاب الجامعيين , حيث جرى نقل المصابين من موقع الحدث إلى مستشفيات المنطقة بواسطة إسعافات صحة جازان ومساندة إسعافات جمعية الهلال الأحمر السعودي وإسعافات مستشفى القوات المسلحة وغيرها ممن تواجدت في موقع الحدث .

وتواجد في موقع الحدث عدد ” 10 ” فرق طبية ما بين أطباء ومسعفين وممرضين , بالإضافة إلى عدد ” 15 ” فرق اسعافية مجهزة تجهيزاً كاملاً تواجدت بالموقع , حيث تولت عملية فرز وتصنيف الحالات وتقديم العلاج الطارئ في موقع الحدث ونقل الحالات الى المستشفيات وفق الخطة المعتمدة .

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