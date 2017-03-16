حوار مع الدكتور عبدالرحمن المشيقح الأديب ورجل الأعمال وعضو مجلس الشورى

هو إنسان متعدد المواهب والصفات ومتمدد الأنشطة والأعمال بامتداد رقعة هذا الوطن الكبير ، يبهرك بفكره الثاقب وأدبه الجم وتواضعه الأصيل . فهو أديب وتربوي ضليع واقتصادي عريق وإداري مُحنك وسياسي وبرلماني ورجل أعمال ناجح فالدكتور عبد الرحمن كم متراكم من الخبرات والتجارب وقصص النجاح التي يجب أن تُدرس وتُسجل بمداد من ذهب لتكون نبراساً للأجيال .

في هذا الحوار الممتع حاولنا أن نتعرف على بعض جوانب هذه الشخصية الفذة التي امتد أثرها لأكثر من أربعة عقود طويلة حافلة بالإنجازات على المستوي الشخصي وعلى المستوى الوطني العام .

عضويتي بمجلس الشورى بلا شك من أهم مراحل حياتي العملية

ظروف حياتي أتاحت لي الكثير من الفرص السانحة وسفري للولايات المتحدة في بعثة دراسية إحدى تلك الفرص كل نجاح لا بد أن يكون خلفه عملٌ دؤوبٌ وصبرٌ ومثابرةُ واجتهادٌ .

كل نجاح لابد ان يكون خلفه عمل دءوب وصبر ومثابرة وجد واجتهاد.

كل عمل يقوم به أيُ إنسان وفيه منفعة للآخرين من الواجبات التي تفرضها المسؤولية الدينية والوطنية .

واجبنا نحو أبناء هذه البلاد المباركة أن نُقدم بقدر ما نستطيع كُل جهد في سبيل الارتقاء والتطوير .

س : في البدء إذا أردنا أن تقدم نفسك للقراء فبأيهم تبدأ بالسياسي أم بالبرلماني أم برجل الأعمال الناجح أم المؤلف والأكاديمي أم بالأديب البارع ؟

أولاً نشكركم على استضافتكم لي في هذه المقابلة وثانياً فانا أولاً وأخيراً ومهما حملت من صفات أكاديمية وألقاب سياسية أو أدبية أو تجارية فانا افتخر بأنني مواطن سعودي ترعرع في ربوع هذا الوطن الشامخ وتربى على قيمه ومثله وأخلاقه ، فمنه تشرّبتُ معنى العطاء والوفاء ومن ذرات ترابه تعلمنا معنى الانتماء ، ولو لم أكن سعودياً لتمنيت أن أكون كذلك .

س : ولكننا نتمنى أن نختار صفة تُحبها من بين كل الصفات التي شغلتها طيلة فترة تجاربك العديدة ؟

أُحب أن أُعرف نفسي دائماً بانني عضو مجلس الشورى سابق ، لأنني شغلت هذه الصفة لأكثر من ثلاث دورات في دوراته الثالثة والرابعة والخامسة والتي امتدت من العام 1422 إلى 1434هـ ، وهي بلا شك من أخصب فترات حياتي العملية لأنني اكتسبت فيها العديد من التجارب والخبرات التي لم تكن تتاح لي لو لم أكن عضواً في هذا المجلس حيث أدركت خلالها رئاسة الشيخ محمد بن إبراهيم بن جبير ( رحمه الله ) لمدة سنتين في الدورة الثالثة ورئاسة الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد في الدورة الثالثة والربعة ورئاسة الشيخ عبد الله بن محمد آل الشيخ في الدورة الخامسة وهؤلاء لا يحتاجون منا لشهادة طبعاً عن

حكمهم وخبراتهم وحنكتهم في إدارة هذا الصرح الكبير والشامخ مجلس الشورى السعودي ، والذي هو أحد أبرز المجالس البرلمانية والشورية النيابية في العالم .

س : حدثنا عن المولد والنشأة والمراحل التعليمية الأولى ؟

وُلِدتُ في مدينة بريدة العريقة ذات التاريخ الضارب في القدم والتي تحتل موقعاً وسطاً في خارطة هذا الوطن الكبير كما تحتل موقعاً وسطاً في قلبي ، فهي المدينة التي أُحِبُها ففيها نشأت وترعرعت ورأيت النور لأول مرة في العام 1364هـ ، لهذا فهي مرتع صباي وكل شبر فيها يذكرني بسنين صباي الأولى ، وتلقيت فيها تعليمي الابتدائي والمتوسط والثانوي ، ثم بعد ذلك ذهبت لمدينة الرياض لدراسة البكالوريوس في جامعة الملك سعود وتخصصت في علوم الأحياء علم حيوان في العام 1971م وبعد التخرج عدت مرة أخرى لمدينتي التي أُحبُ ( بريدة ) وعملت مُدرساً لمادة العلوم في المتوسطة ومادة الأحياء في الثانوية في الرس وبريدة .

س : حدثنا عن دراستك في الولايات المتحدة الأمريكية ونيلك لدرجة الماجستير والدكتوراه ؟

في البدء لابد من القول إن ظروف حياتي قد أتاحت لي الكثير من الفرص السانحة بقدر مكتوب طبعاً من العلي القدير ، وسفري للولايات المتحدة في بعثة دراسية كان إحدى تلك الفرص التي أفادتني كثيراً خاصة في مجال النهل من العلوم والمعرفة التي كانت مُتاحة هناك لظروف عدة أكثر من أي مكان آخر في العالم فالولايات المتحدة الأمريكية كانت في ذلك الزمن تنمو بقوة وتُهيئ نفسها لدور كبير ونحن كُنا نُشاهد

ونرى تلك المنافسة المحمومة للتفوق والبناء والتنمية وقد حدث أن تفوقت تلك الدولة في مجالات العلوم والصناعة والسلاح ( وهذا حديث يطول ) .

المهم أنني وأثناء وجودي معلما بوزارة المعارف في العام 1391 – 1392هـ وردت برقية من وزير المعارف لمدير التعليم بالقصيم تُفيد باختياري لأكون ضمن برنامج الوزارة للابتعاث للولايات المتحدة الأمريكية ، وفيها الحمد لله حصلت على الماجستير في العام 1976م من جامعة إنديانا ، ثم عدت إلى بعد ذلك في لاحق ونلت درجة الدكتوراه من جامعة كندي وستير العام 1989م وبعد عودتي من دراسة الماجستير تعييني مباشرة مديراً للمعهد الفني الزراعي النموذجي في بريدة ، وكان تابعاً للتعليم الفني الذي هو جزء من وزارة المعارف ومكثتُ فيه اثنتي عشر سنة وانتقلت بعدها للقطاع الخاص وكنت رئيساً للغرفة التجارية الصناعية بالقصيم لثلاث دورات متتالية .

س : العديد من التجارب ولا شك في القطاع الخاص وبصماتكم فيه واضحة العيان وشامخة حيث كانت البداية عبارة عن مشاريع صغيرة تكللت بالنجاح بأكبر شركة لإنتاج البولي إيثلين بالشرق الأوسط والأولى محلياً على مستوى المملكة العربية السعودية .. حدثنا عن تلك التجربة ؟

أولاً الحمد لله وفقنا إلى ما قلت في سؤالك ولكن كل نجاح لابد أن يكون من خلفه عمل دءوب وصبر ومثابرة وجد واجتهاد ، وقبل هذا وبعده توفيق من الله سبحانه وتعالى ثم البيئة الآمنة والمستقرة التي أوجدتها قيادتنا الرشيدة منذ تأسيس هذه البلاد على يد الملك المؤسس المغفور له بإذن الله الملك عبد العزيز آل سعود ومن بعده أبناءه الملوك سعود وفيصل وخالد وفهد وعبد الله رحمهم الله جميعاً والى هذا العهد الزاهر عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ( حفظه الله ) الذي

تطورت فيه البنيات التحتية الأساسية ونمت فيه كُلُ مقومات التنمية المستدامة وما وفروه من دعم وتشجيع للقطاع الخاص .

نعم فقد بدأت الشركة أولاً كمؤسسة فردية في العام 1399هـ الموافق 1979م ثم نمت وتطورت بحمد الله وتوفيقه وبدعم حكومتنا الرشيدة وأخذت تتخصص في مجال الري ثم تحولت إلى شركة تضامنية حتى كان القرار الفاصل والمُهم جداً والذي يُعتبر نقطة تحول في تاريخ الشركة ، القرار الذي صدر في يوم 20 شعبان 1428هـ ومن معالي وزير التجارة والصناعة بالموافقة على ترخيص تحويل الشركة من شركة الوسائل الزراعية إلى شركة الوسائل الصناعية ومن شركة تضامنية إلى شركة مساهمة مقفلة لصاحبها عبد الرحمن بن عبد الله المشيقح وإخوانه بحيث أصبحت تمتلك العديد من المصانع في مجال تخصصها أهمها مصنع الوسائل لأنظمة الري ومصنع الوسائل لأنابيب البولي إيثلين والمصنع السعودي للموصلات والمصنع السعودي للمنتجات المطاطية .

س : لا شك أنك قد جمعت فأوعيت بين الأقتصاد والسياسة والأدب والفكر والتأليف ولك عدد من الكتب التي رفدت المكتبة الوطنية والعربية بعدد من المراجع العلمية المهمة مما يسدُ الحاجة في هذا المجال ؟

نحمد الله دائما على توفيقه لنا ، وكل عمل يقوم به أي إنسان وفيه منفعة للآخرين فهو من الواجبات التي تفرضها المسؤولية الدينية والوطنية والعلمية قبل كل شيء ثم بعد ذلك تأتي الدوافع الوطنية والعلمية التي تُحتم على من يستطيع أن يفعل ، ولهذا فقد وفقت والحمد لله في عمل معجم ( المشيح التقني

لمصطلحات العلوم الزراعية والبيئية ) ومعجم ( المشيقح التقني للمصطلحات العلمية والهندسية ) ثم هناك كتاب ( سطور في التنمية ) ، وكتاب آخر عن ( محصول بنجر السكر زراعته وصناعته )

وهذه كما ترى كلها تخصصية تفيد الباحثين ، وكان هدفنا هو أن نُحاول بقدر الإمكان أن نُشارك في تطوير العلوم التي تُساهم في عملية البناء والتنمية الكبيرة التي تتنظم البلاد .

س : هناك أيضاً العديد من المشاركات الخارجية وعضوية عدد كبير من المؤسسات الوطنية والخيرية والمساهمة في تأسيس البعض منها رغم مشاغلك ومسؤولياتك الكثيرة كيف تأتَّى لك ذلك ؟

هذا والحمد لله هو واجبنا نحو وطننا الذي وفر لنا هذه الطمأنينة التي نستشعرها في كل حين كما أتاح لنا كل هذا الأمن والاستقرار ، وواجبنا نحو أبناء هذه البلاد المباركة بإذن الله أن نقدم بقدر ما نستطيع كُل جهد في سبيل الارتقاء والتطوير والمشاركة بقدر الإمكان في المساهمة مع الآخرين في كُل الأعمال التي تعود على المواطن بالخير والفائدة حتى وان كثرت المشاغل وتعددت المسؤوليات .

س : وهناك أخيراً أربعائية المشيقح التي مثَّلت مدَّاً ثقافياً وفكرياً واجتماعياً انتظم منطقة القصيم ولسنوات طويلة من خلال دعمها للمؤلفين والمثقفين في شتى ضروب الثقافة والفكر والأدب … كيف تعلق على ذلك ؟

هذه الأربعائية أصبحت منبراً ثقافياً عميقاً في الوجدان القصيمي ، ولها أدوارها القوية ، إذ إنها تتعدى الفكرة المناطقية وليس لها من المنطقة سوى المكان ، فالفعل الثقافي لا يقتصر على الموقع الجغرافي لأن الفكر الإنساني يتسع على أي مكان ، لذلك نحسب أنها تجسيد لإشعاع ثقافي خدم الثقافة و الفكر في المملكة على نحو يمتد لِمُجمل الثقافة الإنسانية من خلال المخرجات التي يتوصل إليها المثقفون

والمفكرون والأدباء في هذه الأربعائية التي تتشرف بالتكليف لإعدادها والسعي الجاد لاستمرار أنشطتها في دعم الإبداع الفكري في مختلف مجالات الإبداع الإنساني.

من هو ضيفنا ؟

– عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد العزيز المشيقح

– ولد في مدينة بريدة عام 1364هـ وتلقى فيها تعليمه الابتدائي والمتوسط والثانوي .

المؤهلات العلمية :

– دكتوراة في التربية من جامعة كندي وستيرن بالولايات المتحدة الأمريكية عام1409 هـ الموافق 1989م .

– ماجستير في التربية من جامعة إنديانا بالولايات المتحدة الأمريكية عام1396هـ الموافق 1976م .

– بكالوريوس علوم كيمياء/حيوان جامعة الملك سعود بالرياض عام 1391هـ الموافق 1971م .

النشاط والخبرات :

– عضو مجلس الشورى في دوراته الثالثة والرابعة والخامسة عام 1422هـ – 1434هـ .

– عضو اللجنة التعليمية والبحث العلمي بمجلس الشورى عام 1422هـ – 1423هـ .

– عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى عام 1424هـ – 1432هـ .

– عضو لجنة الصحة والبيئة بمجلس الشورى عام 1422هـ – 1434هـ .

– عضو مجلس منطقة القصيم في الدورتين الأولى والثانية عام 1414هـ – 1422هـ .

– رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس منطقة القصيم الدورتين الأولى والثانية .

– عضو اللجنة الزراعية بمجلس منطقة القصيم الدورتين الأولى والثانية .

– رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم للدورات 5 ، 6 ، 7 / 1413 – 1425هـ .

– رئيس مجلس إدارة المدينة الصناعية بالقصيم 1416 – 1424هـ .

– عضو لجنة صندوق المدينة الصناعية بالقصيم 1416 – 1424هـ .

– عضو المجلس التعليمي في منطقة القصيم عام 1400 – 1427هـ .

– عضو مجلس إدارة النادي الأدبي عام 1407 –1408هـ .

– عضو مجلس الكلية التقنية في بريدة عام 1417 – 1422هـ .

– عضو مجلس إدارة الخطوط الجوية العربية السعودية عام 1422 – 1430هـ .

– عضو اللجنة الاستشارية للقطاع الخاص و الخطوط السعودية عام 1416 – 1422هـ .

– عضو مجلس القصيم إدارة شركة القصيم للخدمات الطبية منذ تأسيسها حتى عام 1428هـ .

– عضو مجلس إدارة كليات القصيم الاهلية للبنين والبنات منذ تأسيسها حتى الآن .

– عضو مجلس أمناء كليات القصيم الاهلية للبنين والبنات منذ تأسيسها حتى الآن .

– عضو الجمعية العمومية – جمعية الأطفال المعوقين 1430هـ .

– عضو الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية منذ تأسيسها وحتى الآن .

– عضو الجمعية السعودية لعلوم الحياة منذ تأسيسها وحتى الآن .

– عضو المجلس الإشرافي للمجمع الخيري في بريدة منذ عام 1429هـ وحتى الآن .

– عضو المجلس التنسيقي للجمعيات الخيرية بمنطقة القصيم حتى عام1425هـ .

– عمل في التدريس في المرحلتين المتوسطة والثانوية ومعهد المعلمين عام 1391 –1493هـ .

– مدير المعهد الفني الزراعي النموذجي ببريدة عام 1396هـ – 1408هـ .

– نائب رئيس لجنة أصدقاء المرضى بمنطقة القصيم حتى عام1425هـ .

– عضو مجلس إدارةالجمعية السعودية للإدارة فرع القصيم حتى عام1425هـ .

– رئيس مجلس شركة الوسائل الصناعية منذ تأسيسها حتى الآن .

– رئيس مجلس شركة القصيم للتعمير والتطوير 1431هـ وحتى الآن .

– رئيس مجلس شركة القصيم للتعمير والتطوير 1431هـ وحتى الآن .

– رئيس مجلس الشركة العربية للمخصبات الزراعية عام 1421 – 1425هـ .

– عضو اللجنة التنفيذية بمجلس الغرف السعودية عام 1418 –1420هـ .

– عضو اللجنة الرئيسية العليا لتنفيذ قرارات السعودة بالقصيم حتى عام 1435هـ .

– شارك في الندوة السابعة والسبعين لمجلس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية والزراعية للبلاد العربية في تونس عام 1992م .

– شارك في اجتماع اللجنة السعودية المغربية في الرباط عام 1992م .

– شارك في اجتماعات اللجنة السعودية الباكستانية المشتركة في إسلام في آباد عام 1419هـ- 1997م .

– ترأس وفد رجال الإعمال إلى نيوزيلندا واستراليا عام 1419هـ الموافق 1998م .

– شارك في مؤتمر الصناعيين السابع لدول مجلس التعاون الخليجي في الدوحة عام 1999م .

– شارك في وفد رجال الأعمال المصاحب لزيارة خادم الحرمين الشريفين .

– عضو مجلس أمناء مؤسسة فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز المجتمعية .