الأرصاد: حالة عدم استقرار في أجواء المملكة من السبت إلى الاثنين

توقع بهطول أمطار رعدية متوسطة على منطقة القصيم وشمال الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس أن تتأثر مناطق المملكة بحالة عدم استقرار في الأجواء، حيث تنشط الرياح السطحية الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وتصحب بارتفاع في درجات الحرارة يوم السبت على مناطق تبوك, الحدود الشمالية, الجوف, حائل, المدينة المنورة, مكة المكرمة , القصيم, الرياض , الشرقية, ويتوقع هطول أمطار رعدية على تلك المناطق تمتد إلى مرتفعات عسير والباحة وجازان.

كما يتوقع أن يستمر النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار يوم الأحد على المناطق المذكورة قد تصل سرعتها إلى 60 كم/س, وتسبب شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة, يصحب ذلك هطول أمطار رعدية تكون متوسطة إلى غزيرة على منطقة القصيم وشمال منطقة الرياض والأجزاء بين منطقتي الباحة وعسير وبين مكة المكرمة والمدينة المنورة بينما تكون كمياتها غزيرة على المنطقة الشرقية.

وأورد التقرير أنه يلي ذلك تحول في اتجاه الرياح السطحية إلى شمالية نشطة تصحب بانخفاض في درجات الحرارة على مناطق شمال وغرب ومن ثم وسط وشرق المملكة تسبب شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على شمال شرق وشرق ووسط المملكة.

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس أن تتأثر مناطق المملكة بحالة عدم استقرار في الأجواء، حيث تنشط الرياح السطحية الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وتصحب بارتفاع في درجات الحرارة يوم السبت على مناطق تبوك, الحدود الشمالية, الجوف, حائل, المدينة المنورة, مكة المكرمة , القصيم, الرياض , الشرقية, ويتوقع هطول أمطار رعدية على تلك المناطق تمتد إلى مرتفعات عسير والباحة وجازان.

كما يتوقع أن يستمر النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار يوم الأحد على المناطق المذكورة قد تصل سرعتها إلى 60 كم/س, وتسبب شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة, يصحب ذلك هطول أمطار رعدية تكون متوسطة إلى غزيرة على منطقة القصيم وشمال منطقة الرياض والأجزاء بين منطقتي الباحة وعسير وبين مكة المكرمة والمدينة المنورة بينما تكون كمياتها غزيرة على المنطقة الشرقية.

وأورد التقرير أنه يلي ذلك تحول في اتجاه الرياح السطحية إلى شمالية نشطة تصحب بانخفاض في درجات الحرارة على مناطق شمال وغرب ومن ثم وسط وشرق المملكة تسبب شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على شمال شرق وشرق ووسط المملكة.

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس أن تتأثر مناطق المملكة بحالة عدم استقرار في الأجواء، حيث تنشط الرياح السطحية الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وتصحب بارتفاع في درجات الحرارة يوم السبت على مناطق تبوك, الحدود الشمالية, الجوف, حائل, المدينة المنورة, مكة المكرمة , القصيم, الرياض , الشرقية, ويتوقع هطول أمطار رعدية على تلك المناطق تمتد إلى مرتفعات عسير والباحة وجازان.

كما يتوقع أن يستمر النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار يوم الأحد على المناطق المذكورة قد تصل سرعتها إلى 60 كم/س, وتسبب شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة, يصحب ذلك هطول أمطار رعدية تكون متوسطة إلى غزيرة على منطقة القصيم وشمال منطقة الرياض والأجزاء بين منطقتي الباحة وعسير وبين مكة المكرمة والمدينة المنورة بينما تكون كمياتها غزيرة على المنطقة الشرقية.

وأورد التقرير أنه يلي ذلك تحول في اتجاه الرياح السطحية إلى شمالية نشطة تصحب بانخفاض في درجات الحرارة على مناطق شمال وغرب ومن ثم وسط وشرق المملكة تسبب شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على شمال شرق وشرق ووسط المملكة.

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس أن تتأثر مناطق المملكة بحالة عدم استقرار في الأجواء، حيث تنشط الرياح السطحية الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وتصحب بارتفاع في درجات الحرارة يوم السبت على مناطق تبوك, الحدود الشمالية, الجوف, حائل, المدينة المنورة, مكة المكرمة , القصيم, الرياض , الشرقية, ويتوقع هطول أمطار رعدية على تلك المناطق تمتد إلى مرتفعات عسير والباحة وجازان.

كما يتوقع أن يستمر النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار يوم الأحد على المناطق المذكورة قد تصل سرعتها إلى 60 كم/س, وتسبب شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة, يصحب ذلك هطول أمطار رعدية تكون متوسطة إلى غزيرة على منطقة القصيم وشمال منطقة الرياض والأجزاء بين منطقتي الباحة وعسير وبين مكة المكرمة والمدينة المنورة بينما تكون كمياتها غزيرة على المنطقة الشرقية.

وأورد التقرير أنه يلي ذلك تحول في اتجاه الرياح السطحية إلى شمالية نشطة تصحب بانخفاض في درجات الحرارة على مناطق شمال وغرب ومن ثم وسط وشرق المملكة تسبب شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على شمال شرق وشرق ووسط المملكة.

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس أن تتأثر مناطق المملكة بحالة عدم استقرار في الأجواء، حيث تنشط الرياح السطحية الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وتصحب بارتفاع في درجات الحرارة يوم السبت على مناطق تبوك, الحدود الشمالية, الجوف, حائل, المدينة المنورة, مكة المكرمة , القصيم, الرياض , الشرقية, ويتوقع هطول أمطار رعدية على تلك المناطق تمتد إلى مرتفعات عسير والباحة وجازان.

كما يتوقع أن يستمر النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار يوم الأحد على المناطق المذكورة قد تصل سرعتها إلى 60 كم/س, وتسبب شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة, يصحب ذلك هطول أمطار رعدية تكون متوسطة إلى غزيرة على منطقة القصيم وشمال منطقة الرياض والأجزاء بين منطقتي الباحة وعسير وبين مكة المكرمة والمدينة المنورة بينما تكون كمياتها غزيرة على المنطقة الشرقية.

وأورد التقرير أنه يلي ذلك تحول في اتجاه الرياح السطحية إلى شمالية نشطة تصحب بانخفاض في درجات الحرارة على مناطق شمال وغرب ومن ثم وسط وشرق المملكة تسبب شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على شمال شرق وشرق ووسط المملكة.

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس أن تتأثر مناطق المملكة بحالة عدم استقرار في الأجواء، حيث تنشط الرياح السطحية الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وتصحب بارتفاع في درجات الحرارة يوم السبت على مناطق تبوك, الحدود الشمالية, الجوف, حائل, المدينة المنورة, مكة المكرمة , القصيم, الرياض , الشرقية, ويتوقع هطول أمطار رعدية على تلك المناطق تمتد إلى مرتفعات عسير والباحة وجازان.

كما يتوقع أن يستمر النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار يوم الأحد على المناطق المذكورة قد تصل سرعتها إلى 60 كم/س, وتسبب شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة, يصحب ذلك هطول أمطار رعدية تكون متوسطة إلى غزيرة على منطقة القصيم وشمال منطقة الرياض والأجزاء بين منطقتي الباحة وعسير وبين مكة المكرمة والمدينة المنورة بينما تكون كمياتها غزيرة على المنطقة الشرقية.

وأورد التقرير أنه يلي ذلك تحول في اتجاه الرياح السطحية إلى شمالية نشطة تصحب بانخفاض في درجات الحرارة على مناطق شمال وغرب ومن ثم وسط وشرق المملكة تسبب شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على شمال شرق وشرق ووسط المملكة.