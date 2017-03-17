بالفيديو .. موظف ينتقد إدارة جامعة حكومية في حضور مديرها

ظهر موظف بجامعة الباحة وهو يخاطب مدير جامعة الباحة الدكتور نبيل كوشك، منتقداً أياه بحدة لما قال أنهُ معاناة و سلبيات في الجامعة وأضاف أنهُ تم منع الموظفين والطلاب من الإفطار في مطبخ الجامعة بحجة حضوره مع بعض وكلاء الجامعة والطلاب لتناول وجبة الغداء في المطعم.

الجدير بالذكر أن مدير الجامعة الدكتور نبيل كوشك قد صد الأمر الملكي بتعيينه مديراً لجامعة الباحة بالمرتبة الممتازة بتاريخ 5/28/ 1438 هـ.

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