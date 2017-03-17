وزارة العمل: تعتزم إلزام الجمعيات الخيرية بالإفصاح عن قوائمها المالية

قال عضو مجلس الشورى المدير العام للجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية (بناء)، عبدالله الخالدي: ‘‘إن هناك توجهاً لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بإلزام الجمعيات الخيرية بالإفصاح عن قوائمها المالية، ونشرها للمستفيدين سواء في الصحف، أو في مواقعها الإلكترونية من باب الشفافية والحوكمة التي تعمل عليها وزارة العمل‘‘.

وأَشَارَ إلى أهمية الإعلان عن القوائم المالية للجمعيات الخيرية بالمملكة، حتى يطلع الداعمون على مصاريف تبرعاتهم، لاَفِتَاً إلى وجود 23 جمعية في المملكة تُعْنَى بالأيتام تصرف سَنَوِيّاً قرابة “540” مليون ريال، وترعى أكثر من 109 آلاف و700 يتيم ويتيمة وأرملة، وَفْقَاً لـ‘‘الرياض‘‘.

وأَوْضَحَ الخالدي، خلال مؤتمر صحفي لوسائل الإعلام، عقد اليوم الخميس، قبيل انطلاق مبادرة بناء قدرات وتبادل خبرات العاملين في جمعيات الأيتام (2) والتي يرعاها صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وبحضور وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص، بأن هذه المبادرة انطلقت من رؤية الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية (بناء)، وحرصها على المساهمة في دعم القطاع الخيري وَفْقَ رؤية المملكة 2030 والتي تركز كَثِيرَاً على القطاع الخيري باعتباره رافداً من روافد التنمية.