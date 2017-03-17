تنظيف القولون .. طرقه وفوائده ومعلومات عنه

يدخل الطعام إلى المعدة التي تقوم بهضمه وتحوله إلى جزئيين الجزء المفيد يمتصه الدم، والجزء الضار يتحول إلى براز، ولكنه يبقى عالقاً في القولون ويسبب تهيج القولون والكثير من الآلام ويزيد من مشاكل الجهاز الهضمي، وقد يسبب في بعض الحالات الإصابة بأمراض المعدة، فلتنظيف القولون أهمية كبيرة للتخلص من السموم المتراكمة في البطن والقولون ولتنظيم عملية الهضم وللوقاية من الأمراض، لذا تعرّف على كيفية تنظيف القولون بالطرق الطبيعية وبعض المشروبات.

كيفية تنظيف القولون هناك عدة طرق تساعد الشخص على تنظيف القولون منها الطبيعي ومنها الطبي،وهي:

الحقن الشرجية، وهي تستخدم لتنشيط الجسم ومساعدته على الإخراج، وهي ملين ممتاز يساعد على علاج الإمساك وتنظيف المستقيم عن طريق السوائل التي تدخل للجسم من خلال فتحة الشرج.

المطهرات المعوية تساعد على تنظيف القولون.

الطرق الطبيعية عن طريق شرب مشروبات طبيعية تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية والمواد المضادة للأكسدة التي تساعد على طرد السموم من الجسم.

وسواء استعملت الطريقة الطبية من الحقن والملينات، أو الطريق الطبيعية بالأعشاب فإن لتنظيف القولون فوائد كثيرة.

فوائد تنظيف القولون:

يساعد على التخلص من المشاكل والأمراض التالية:

التخلص من انتفاخات وغازات البطن التخلص من الإمساك التخلص من الصداع التخلص من التهابات المعدة التخلص من تهيج القولون التخلص من مشاكل عسر الهضم زيادة طاقة الجسم والتركيز الاسترخاء الجسمي وعدم التوتر بسبب انتفاخ القولون.

طريقة سهلة لتنظيف القولون من 13 كيلو سموم

وفق الدراسات الطبية تستقبل الأمعاء خلال حياة الشخص حوالي 40 ألف ليتر من السوائل وحوالي 100 طن من المأكولات.

لذا يتراكم من السموم نتيجة ذلك، حوالي 13 كلغ من النفايات السامة التي تؤذي جسدنا وتسمم دمنا. ويفشل القولون في العمل بطريقة صحيحة حين يعاني الشخص من الإمساك المستمر، اضطراب حركة الأيض، الوزن الزائد، أمراض في الكبد والكلى، السكري، ضعف في الشعر والأظافر والكثير غيرها. ومن السهل جداً تنظيف القولون باستخدام حقنة شرجية لكن من الأفضل تنظيفه بشكلٍ طبيعي. كلّ ما تحتاجون إليه لفعل ذلك هو استهلاك 1 إلى 3 ملاعق يومياً من طحين بذور الكتان لمدة 3 أسابيع. ويعتبر هذا العلاج فعالا لتسريع عملية حرق الدهون. عليكم أيضاً شرب الكثير من الماء، ما لا يقل عن 2 ليتر يومياً، لتسهيل عملية تنظيف القولون. وتذكروا أن هذه الطريقة لا يمكن اعتمادها إلا مرة في السنة.