بلدية صبيا تفوز بالمركز الأول في إصدار الرخص الفورية

حققت بلدية محافظة صبيا المركز الأول بين بلديات منطقة جازان في إصدار الرخص المهنية الفورية عبر بوابة ” بلدي ” الالكترونية باشراف أمانة منطقة جازان ومن خلال تنافس محمود بين بلديات المنطقه ٠

وقد حصلت بلدية محافظة صبيا على المركز الأول بعد إصدارها ( ٢٣ ) رخصة بينما حلت بلدية جازان في المركز الثاني بـــ( ٢١ ) رخصة وبلدية ضمد في المركز الثالث بــ( ١٥ ) رخصة وبلدية الدرب فى المركز الرابع بـ (١٠ ) رخصه وفي المركز الخامس بلدية فيفا بـ ( ٩ ) رخصه ٠

وأوضح أمين منطقة جازان الأستاذ محمد بن حمود الشايع أن هذه الخدمة تعتبر نقلة نوعية في مجال الخدمات البلدية المقدمة للمستفيدين من خلال بوابة بلدي ( www. balady. gov.sa ) وهي إحدى مبادرات برنامج التحول البلدي 2020 والتي تهدف إلى تحقيق جودة الخدمات ومواكبة توجهات الممكلة على تطوير الخدمات الالكترونية . موضحا أن الأمانة تعمل على تقديم المزيد من الخدمات الالكترونية والتحول بشكل كامل إلى التعاملات الالكترونية وفق توجيهات معالي وزير الشؤون البلدية والقروية بتبسيط الإجراءات وتسهيل الحصول على الخدمات البلدية .

وقال رئيس بلدية محافظة صبيا الأستاذ / سفر بن سعد آل زاحـم الشهراني أن هذا الإنجاز نتاج تعاون بين إدارة تقنية المعلومات وإدارة الرخص في البلدية وبتعاون بقية الإدارات والاقسام بالبلديه ٠

وتعد الرخصة الفورية وثيقة الكترونية تعطى بشكل فوري للمستفيد عبر موقع بوابة بلدي في كافة أنحاء المملكة بعد تعبئة البيانات اللازمة وإرفاق المستندات المطلوبة ضمن الخدمة الالكترونية والتعهد بصحتها .

وتمكن الخدمة للمستفيدين إمكانية الحصول على رخصة المحل التجاري ( الرخص المهنية ) بشكل فوري شريطة أن يكون النشاط المراد ترخيصه ضمن قوائم الأنشطة المسموح بها.