 بلدية صبيا تفوز بالمركز الأول في إصدار الرخص الفورية | فيفاء أون لاين
الجمعة, 18 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 17 مارس 2017 ميلاديا

بلدية صبيا تفوز بالمركز الأول في إصدار الرخص الفورية

بلدية صبيا تفوز بالمركز الأول في إصدار الرخص الفورية
حيدر الذروي - فيفا اون لاين

حققت بلدية محافظة صبيا المركز الأول بين بلديات منطقة جازان في إصدار الرخص المهنية الفورية عبر بوابة ” بلدي ” الالكترونية باشراف أمانة منطقة جازان ومن خلال تنافس محمود بين بلديات المنطقه ٠
وقد حصلت بلدية محافظة صبيا على المركز الأول بعد إصدارها ( ٢٣ ) رخصة بينما حلت بلدية جازان في المركز الثاني بـــ( ٢١ ) رخصة وبلدية ضمد في المركز الثالث بــ( ١٥ ) رخصة وبلدية الدرب فى المركز الرابع بـ (١٠ ) رخصه وفي المركز الخامس بلدية فيفا بـ ( ٩ ) رخصه ٠

وأوضح أمين منطقة جازان الأستاذ محمد بن حمود الشايع أن هذه الخدمة تعتبر نقلة نوعية في مجال الخدمات البلدية المقدمة للمستفيدين من خلال بوابة بلدي ( www. balady. gov.sa ) وهي إحدى مبادرات برنامج التحول البلدي 2020 والتي تهدف إلى تحقيق جودة الخدمات ومواكبة توجهات الممكلة على تطوير الخدمات الالكترونية . موضحا أن الأمانة تعمل على تقديم المزيد من الخدمات الالكترونية والتحول بشكل كامل إلى التعاملات الالكترونية وفق توجيهات معالي وزير الشؤون البلدية والقروية بتبسيط الإجراءات وتسهيل الحصول على الخدمات البلدية .
وقال رئيس بلدية محافظة صبيا الأستاذ / سفر بن سعد آل زاحـم الشهراني أن هذا الإنجاز نتاج تعاون بين إدارة تقنية المعلومات وإدارة الرخص في البلدية وبتعاون بقية الإدارات والاقسام بالبلديه ٠

وتعد الرخصة الفورية وثيقة الكترونية تعطى بشكل فوري للمستفيد عبر موقع بوابة بلدي في كافة أنحاء المملكة بعد تعبئة البيانات اللازمة وإرفاق المستندات المطلوبة ضمن الخدمة الالكترونية والتعهد بصحتها .
وتمكن الخدمة للمستفيدين إمكانية الحصول على رخصة المحل التجاري ( الرخص المهنية ) بشكل فوري شريطة أن يكون النشاط المراد ترخيصه ضمن قوائم الأنشطة المسموح بها.

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