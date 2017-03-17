دعوة مجانية للحرفيين والموهوبين للمشاركة بجناح “بارع” في مهرجان أبها للتسوق 

أعلنت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير ممثلة في البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية “بارع” فتح الفرصة للحرفيين والحرفييات والموهوبين والموهوبات للمشاركة المجانية في جناح الحرف اليدوية بمهرجان أبها للتسوق الذي يفتح أبوابه للزوار بمركز المعارض الدولي بجوار المطار اعتبارا من السبت 26 جمادى الآخرة الجاري ويستمر لمدة 30 يوم بمعرض استثنائي بمناسبة اختيار أبها عاصمة للسياحة العربية 2017 م.

وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير المهندس محمد العمرة أن البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية “بارع” كثف نشاطه تزامنا مع احتفالات أبها عاصمة للسياحة العربية 2017 م، إذ أن الجناح المزمع إقامته في مهرجان أبها للتسوق يعد سادس نشاط خلال هذا العام، محققا هدفها الرئيسي بإيجاد نشاط دائم ومكثف للأسر المنتجة على مدار العام.

وأضاف: “في ذات الإطار ولهذا الهدف نتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بأبها في مشروع “عسير ماركت”” الذي سيقام عبر سلسة أسبوعية بمركز الأمير سلطان الحضاري “.