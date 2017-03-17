 الشيخ محمد بن راشد يزور جناح شركة تطوير في GESS | فيفاء أون لاين
الجمعة, 18 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 17 مارس 2017 ميلاديا

الشيخ محمد بن راشد يزور جناح شركة تطوير في GESS

الشيخ محمد بن راشد يزور جناح شركة تطوير في GESS
فيفاء أون لاين ـ دبي

تُوِّجت مشاركة شركة تطوير في المعرض والمؤتمر التعليمي GESS والمقام في دبي في المدة 14-16 مارس؛ بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، والوفد المرافق لسموه؛ جناح الشركة. وقد استمع سموه إلى شرح عن الخدمات والمنتجات التعليمية التي تقدمها الشركة للمجتمع التعليمي في مختلف المراحل التعليم العام.

والشركة بهذه المناسبة تعبر عن خالص شكرها وتقديرها لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لتفضله بزيارة جناح الشركة في GESS دبي.

يذكر أن شركة تطوير تشارك في المعرض والمؤتمر التعليمي GESS المقام في دبي، وتعرض خدماتها وتعرف بمشاريعها عبر جناح لاقى إقبالاً لافتاً وحظي بزيارات العديد من الوزراء والقيادات التعليمية الخليجية والعربية والعالمية.

 

تُوِّجت مشاركة شركة تطوير في المعرض والمؤتمر التعليمي GESS والمقام في دبي في المدة 14-16 مارس؛ بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، والوفد المرافق لسموه؛ جناح الشركة. وقد استمع سموه إلى شرح عن الخدمات والمنتجات التعليمية التي تقدمها الشركة للمجتمع التعليمي في مختلف المراحل التعليم العام.

والشركة بهذه المناسبة تعبر عن خالص شكرها وتقديرها لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لتفضله بزيارة جناح الشركة في GESS دبي.

يذكر أن شركة تطوير تشارك في المعرض والمؤتمر التعليمي GESS المقام في دبي، وتعرض خدماتها وتعرف بمشاريعها عبر جناح لاقى إقبالاً لافتاً وحظي بزيارات العديد من الوزراء والقيادات التعليمية الخليجية والعربية والعالمية.

 

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*