الشيخ محمد بن راشد يزور جناح شركة تطوير في GESS

تُوِّجت مشاركة شركة تطوير في المعرض والمؤتمر التعليمي GESS والمقام في دبي في المدة 14-16 مارس؛ بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، والوفد المرافق لسموه؛ جناح الشركة. وقد استمع سموه إلى شرح عن الخدمات والمنتجات التعليمية التي تقدمها الشركة للمجتمع التعليمي في مختلف المراحل التعليم العام.

والشركة بهذه المناسبة تعبر عن خالص شكرها وتقديرها لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لتفضله بزيارة جناح الشركة في GESS دبي.

يذكر أن شركة تطوير تشارك في المعرض والمؤتمر التعليمي GESS المقام في دبي، وتعرض خدماتها وتعرف بمشاريعها عبر جناح لاقى إقبالاً لافتاً وحظي بزيارات العديد من الوزراء والقيادات التعليمية الخليجية والعربية والعالمية.

تُوِّجت مشاركة شركة تطوير في المعرض والمؤتمر التعليمي GESS والمقام في دبي في المدة 14-16 مارس؛ بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، والوفد المرافق لسموه؛ جناح الشركة. وقد استمع سموه إلى شرح عن الخدمات والمنتجات التعليمية التي تقدمها الشركة للمجتمع التعليمي في مختلف المراحل التعليم العام.

والشركة بهذه المناسبة تعبر عن خالص شكرها وتقديرها لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لتفضله بزيارة جناح الشركة في GESS دبي.

يذكر أن شركة تطوير تشارك في المعرض والمؤتمر التعليمي GESS المقام في دبي، وتعرض خدماتها وتعرف بمشاريعها عبر جناح لاقى إقبالاً لافتاً وحظي بزيارات العديد من الوزراء والقيادات التعليمية الخليجية والعربية والعالمية.