المشاركون في حملة “شكراً جنودنا البواسل” ينفذون عدد من الزيارات والبرامج الدعوية

نفذ المشاركون في فعاليات البرنامج الدعوي الذي ينفذه فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة بالشريط الحدودي بمنطقة جازان بعنوان “شكراً جنودنا البواسل” مساء أمس, العديد من الزيارات والفعاليات الدعوية, بحضور مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمكة المكرمة الشيخ علي بن سالم العبدلي, ومساعد مدير عام فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بجازان المهندس محمد عاشور, وذلك في العديد من المواقع بمدينة جيزان ومحافظات الشريط الحدودي بالمنطقة.

وتضمنت النشاطات التي نفذها الوفد, زيارة محافظة الحرث ولقاء المحافظ سفر الشهراني ومدير مركز الدعوة بالحرث محمد بن منصور فرجي ومدير إدارة المساجد والدعوة والرشاد بالحرث عبدالله بن منصور المدخلي, كما شملت الزيارة عدد من النقاط المتقدمة التابعة لحرس الحدود بقطاع الحرث .

وألقى الدعاة المرافقين للوفد عدد من المحاضرات والكلمات الوعظية الموجهة لمنسوبي قطاعات حرس الحدود والشرطة ومركز تدريب الشرطة والدوريات الأمنية وذلك بالمصليات التابعة لتلك الجهات.

وتناول الدعاة في محاضراتهم وكلماتهم, عدد من الموضوعات في فضل الرباط في فضل الجهاد والرباط في سبيل الله دفاعاً عن الدين والوطن ومقدساته ، والتذكير بأهمية الصبر والاحتساب والحفاظ والتمسك بمبادئ الدين الحق خالصا من الشوائب ومحاربة الافكار الضالة والتحذير من الغلو والتطرف وحماية المجتمع من كل ما يؤثر على وحدته في ظل قيادته الرشيدة.

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