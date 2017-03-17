“الإحصاء” .. تكشف عن عدد السعوديات العاطلات عن العمل

كشفت الهيئة العامة للإحصاء في تقرير لها، أن عدد السعوديات العاطلات عن العمل ارتفع من 422 ألفاً خلال الربع الثاني من عام 2016، إلى 440 ألفاً خلال الربع الثالث من نفس العام؛ أي بزيادة 18 ألفاً خلال ثلاثة أشهر فقط.

وأشار التقرير إلى أن عدد السعوديات المتعطلات عن العمل ارتفع من 356 ألفاً في الربع الأول من عام 2015 إلى 416 ألف متعطلة في النصف الأول من عام 2016.

وأورد تقرير الهيئة، وفقاً لـ”المدينة”، أن الزيادة في عدد السعوديات العاطلات عن العمل وصل إلى 45 ألف عاطلة منذ منتصف 2015.

يذكر أن الهيئة لم تكشف عن إحصائيات جديدة في عدد السعوديات العاطلات عن العمل بعد الربع الثالث، إلا أنها أشارت في آخر إحصائية لها إلى أن العدد الإجمالي للقوى العاملة النسائية في المملكة يبلغ أكثر من 1.9 مليون امرأة.