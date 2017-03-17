“أكاديمي” لــ “بلدية فيفاء” : أنتم تغالطون وتستخفون بعقولنا !

وجهّ الأكاديمي بجامعة الملك سعود “حسن المدَري الفَيفي” انتقادات لاذعة لبلدية فيفاء على خلفية تعقيب البلدية على الخبر المنشور بشأن السفلتة في حقو فيفاء ( بلدية فيفاء تغرد بعيدا عن قرارات المجلس ) عبر حسابهِ في تويتر وأتهم البلدية بأنها (تسعى عمدا للمغالطة وتتعامل باستخفاف مع عقولنا نحن لا نتحدث عن السنتين الأخيرتين يا بلدية فيفاء بل عن مشاريع منذ أكثر من 10سنوات ) .

ووجهّ ضمن سلسلة تغريدات تناولت الموضوع ذاتهُ رسالة إللى البلدية قائلاً : (إخوتي في بلدية فيفاء لو اهتممتم بأعمالكم كاهتمامكم بالدفاع عن أنفسكم ومهاجمة من ينتقدكم لكنتم أنهيتم جميع المشاريع قبل أي تذمر أو نقد ) وأضاف مخاطباً البلدية (نحن لا نستجدي حسنات من أحد. لنا حقوق كمواطنين، وأنتم مكلفون من الدولة بتلبيتها، فإما أن تلبوها أو تعتذروا عنها ).

وأردف الأكاديمي الفيفي : (إخوتي في بلدية فيفاء قد يكون المواطنون بسطاء لكنهم ليسوا أغبياء، يثقون بوعودكم، فلماذا تخيبون أملهم؟ ولماذا تجعلونهم يعيشون على الأوهام؟ )وعقب في مقال منفصل على تعقيب البلدية

بلدية فيفاء ومشاريع الحقو (تعقيب) ‎

أولا أشكر الزملاء من الأعضاء المخلصين في المجلس البلدي وأخص منهم الأساتذة رئيس المجلس أ. جابر بن محمد الداثري، والناطق الإعلامي أ. محمد بن حسن المشنوي، وأ. محمد بن هادي الحكمي وبقية زملائهم على ما يبذلونه من جهود هي موضع تقدير بلاشك. ثانيا: مع احترامي لسعادة رئيس البلدية الموقر فإن ما تفضل به في موضوع الأولوية هو تلاعب بالألفاظ يهدف إلى إلهائنا بما لا يفيد. فهناك مشاريع تقدم أصحابها قبل عدة سنوات ولم تنفذ في حين نفذت مشاريع بعدها بكثير. مثلا فرعنا (فرع لحج الكاذي) بحقو فيفاء تقدمنا بطلب في ٢٧/ ٣/ ١٤٢٨ أي قبل أكثر من عشر سنوات، لسفلتة الفرع ولم ينفذ إلى الآن رغم مراجعات كثيرة من جميع المعنيين بالفرع ومنهم أنا شخصيا، وقد قابلت سعادة الرئيس وأوضحت له أن المعدات في اللحظة موجودة عند مدخل فرعنا بكميات كبيرة من الأسفلت وأن الوفاء بالتزاماتهم هي الآن في أقرب نقاطها لأنه ليس من المنطقي الزعم بأنها ستسحب من مناطق أخرى لسفلتتة تلك الفروع إذا لم تفعل وهي في المكان عينه، ولكنه للأسف لم يبد مبالاة بما ذكرت،، بل أحالني على إدارة المشاريع وهي أحالتني على آخرين. وكان سعادته يكلمني وينظر للباب الذي دخلت منه مما جعلني أتوجه إلى ذلك الباب وأغادر! ولو كانت المسألة مسألة أولوية لنفذت السفلتة منذ سنين، إلا إن كانت البلدية ستزعم أنها لم تنفذ شيئا ولم تتسلم أي اعتمادات مالية منذ ذلك التاريخ! فرعُنا ليس سوى مثال لفروع أخرى كثيرة يعاني سالكوها من وعورة الطرق. والبلدية تتعامل مع مطالبات الأهالي باستخفاف عجيب. علما -والحق يقال- أن تعامل مسؤوليها يتميز بالذوق وحسن الاستقبال، ولكن المشاريع في نهاية الأمر لا تنفذ. أود تذكير مسؤولي البلدية، الذين نحترمهم، أننا لسنا في حاجة إلى هذه الاستجداءات وهذه (الشحاذة) لو كانت تعمل بإنصاف وتستشعر الأمانة التي حُمٰلت إياها. وأن التعامل باستخفاف مع المواطنين المطالبين بحقوقهم المشروعة هو أمر لا يليق بالبلدية ومنسوبيها قبل أن يكون إساءة لأولئك المطالبين. حسن بن جابر المدري الفيفي.

1. لم أشارك من قبل في وسم #فساد_بلدية_فيفاء اعتقادا مني بأن ما تتهم به قد يكون نوعا من التجني، لكن تعقيبها على مقال في إحدى الصحف يدل على.. — حسن المدَري الفَيفي (@H_alfaify) ١٦ مارس، ٢٠١٧

2. على أنها تسعى عمدا للمغالطة وتتعامل باستخفاف مع عقولنا

نحن لا نتحدث عن السنتين الأخيرتين يا #بلدية_فيفاء بل عن مشاريع منذ أكثر من 10سنوات — حسن المدَري الفَيفي (@H_alfaify) ١٦ مارس، ٢٠١٧

3. إخوتي في #بلدية_فيفاء لو اهتممتم بأعمالكم كاهتمامكم بالدفاع عن أنفسكم ومهاجمة من ينتقدكم لكنتم أنهيتم جميع المشاريع قبل أي تذمر أو نقد — حسن المدَري الفَيفي (@H_alfaify) ١٦ مارس، ٢٠١٧

4. إخوتي في #بلدية_فيفاء نحن لا نستجدي حسنات من أحد.

لنا حقوق كمواطنين، وأنتم مكلفون من الدولة بتلبيتها، فإما أن تلبوها أو تعتذروا عنها — حسن المدَري الفَيفي (@H_alfaify) ١٦ مارس، ٢٠١٧

5. إخوتي في #بلدية_فيفاء قد يكون المواطنون بسطاء لكنهم ليسوا أغبياء، يثقون بوعودكم، فلماذا تخيبون أملهم؟ ولماذا تجعلونهم يعيشون على الأوهام؟ — حسن المدَري الفَيفي (@H_alfaify) ١٦ مارس، ٢٠١٧

6. إخوتي في #بلدية_فيفاء لا نرضى بوسم #فساد_بلدية_فيفاء

فلا تجعلوه واقعا يشهد به الزائر قبل المواطن

وهذا تعقيبي لكم https://t.co/SN0V6cjOew — حسن المدَري الفَيفي (@H_alfaify) ١٦ مارس، ٢٠١٧

7. وسم #فساد_بلدية_فيفاء ليس غريبا فلن تكون #بلدية_فيفاء استثناء من المنظومة التي يذكرها أحد متولي إدارتها لثلث قرنhttps://t.co/pt7x4IJRDy — حسن المدَري الفَيفي (@H_alfaify) ١٦ مارس، ٢٠١٧