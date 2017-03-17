“أكاديمي” لــ “بلدية فيفاء” : أنتم تغالطون وتستخفون بعقولنا !

وجهّ الأكاديمي بجامعة الملك سعود “حسن المدَري الفَيفي” انتقادات لاذعة لبلدية فيفاء على خلفية تعقيب البلدية على الخبر المنشور بشأن السفلتة في حقو فيفاء ( بلدية فيفاء تغرد بعيدا عن قرارات المجلس ) عبر حسابهِ في تويتر وأتهم البلدية بأنها (تسعى عمدا للمغالطة وتتعامل باستخفاف مع عقولنا نحن لا نتحدث عن السنتين الأخيرتين يا بلدية فيفاء بل عن مشاريع منذ أكثر من 10سنوات ) .
ووجهّ ضمن سلسلة تغريدات تناولت الموضوع ذاتهُ رسالة إللى البلدية قائلاً : (إخوتي في بلدية فيفاء لو اهتممتم بأعمالكم كاهتمامكم بالدفاع عن أنفسكم ومهاجمة من ينتقدكم لكنتم أنهيتم جميع المشاريع قبل أي تذمر أو نقد ) وأضاف مخاطباً البلدية (نحن لا نستجدي حسنات من أحد. لنا حقوق كمواطنين، وأنتم مكلفون من الدولة بتلبيتها، فإما أن تلبوها أو تعتذروا عنها ).
وأردف الأكاديمي الفيفي : (إخوتي في بلدية فيفاء قد يكون المواطنون بسطاء لكنهم ليسوا أغبياء، يثقون بوعودكم، فلماذا تخيبون أملهم؟ ولماذا تجعلونهم يعيشون على الأوهام؟ )وعقب في مقال منفصل على تعقيب البلدية
بلدية فيفاء ومشاريع الحقو (تعقيب)
1. لم أشارك من قبل في وسم #فساد_بلدية_فيفاء اعتقادا مني بأن ما تتهم به قد يكون نوعا من التجني، لكن تعقيبها على مقال في إحدى الصحف يدل على..
— حسن المدَري الفَيفي (@H_alfaify) ١٦ مارس، ٢٠١٧
2. على أنها تسعى عمدا للمغالطة وتتعامل باستخفاف مع عقولنا
نحن لا نتحدث عن السنتين الأخيرتين يا #بلدية_فيفاء بل عن مشاريع منذ أكثر من 10سنوات
— حسن المدَري الفَيفي (@H_alfaify) ١٦ مارس، ٢٠١٧
3. إخوتي في #بلدية_فيفاء لو اهتممتم بأعمالكم كاهتمامكم بالدفاع عن أنفسكم ومهاجمة من ينتقدكم لكنتم أنهيتم جميع المشاريع قبل أي تذمر أو نقد
— حسن المدَري الفَيفي (@H_alfaify) ١٦ مارس، ٢٠١٧
4. إخوتي في #بلدية_فيفاء نحن لا نستجدي حسنات من أحد.
لنا حقوق كمواطنين، وأنتم مكلفون من الدولة بتلبيتها، فإما أن تلبوها أو تعتذروا عنها
— حسن المدَري الفَيفي (@H_alfaify) ١٦ مارس، ٢٠١٧
5. إخوتي في #بلدية_فيفاء قد يكون المواطنون بسطاء لكنهم ليسوا أغبياء، يثقون بوعودكم، فلماذا تخيبون أملهم؟ ولماذا تجعلونهم يعيشون على الأوهام؟
— حسن المدَري الفَيفي (@H_alfaify) ١٦ مارس، ٢٠١٧
6. إخوتي في #بلدية_فيفاء لا نرضى بوسم #فساد_بلدية_فيفاء
فلا تجعلوه واقعا يشهد به الزائر قبل المواطن
وهذا تعقيبي لكم https://t.co/SN0V6cjOew
— حسن المدَري الفَيفي (@H_alfaify) ١٦ مارس، ٢٠١٧
7. وسم #فساد_بلدية_فيفاء ليس غريبا فلن تكون #بلدية_فيفاء استثناء من المنظومة التي يذكرها أحد متولي إدارتها لثلث قرنhttps://t.co/pt7x4IJRDy
— حسن المدَري الفَيفي (@H_alfaify) ١٦ مارس، ٢٠١٧
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