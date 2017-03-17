تفاصيل .. تُفكّيك شبكة غسيل أموال يديرها مصري و3 يمنيين

فكّكت شرطة منطقة الرياض، شبكة غسيل أموال، يديرها 3 وافدين يمنيين ومصري استخدم عمله غطاء للنشاط المشبوه.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد فواز بن جميل الميمان، أنّه استمرارًا لجهود شرطة المنطقة لمكافحة الجرائم بأنواعها كافة، فقد رصدت الأجهزة المختصة أنشطة مالية مشبوهة، غسيل أموال، تديرها مجموعة من الوافدين.

وأشار إلى أنّه “إثر ذلك عملت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة على وضع الخطط اللازمة لكشف أنشطتهم، وتوقيفهم”، مبيّنًا أنّه “تكللت الجهود المبذولة بفضل من الله تعالى بتحديد هوية أربعة متهمين، ثلاثة يمنيين ومصري، أكّدت الدلائل وقوفهم خلف عمليات جلب نقود من خارج البلاد بطريقة غير مشروعة، بواسطة ثلاثة منهم، وتسليمها للمتهم الرابع، وافد مصري، الذي يتولى بدوره إيداعها في بنوك محلية، لحساب شركة إنشاءات يعمل بها بمهنة محاسب (استخدمت غطاء لممارسة أنشطتهم الإجرامية)، ومن ثم سحبها بالعملة السعودية (الريال)”.

وأكّد أنّه “تم توقيفهم تباعاً من خلال كمائن محكمة، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على مبالغ مالية وعملات نقدية أجنبية مختلفة”، موضحًا أنّه “بسماع أقوالهم مبدئيًا، أقروا بما نسب إليهم، متقاسمين الأدوار فيما بينهم”.

وأضاف “تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة بغية إكمال اللازم بحقهم حسب الاختصاص”.