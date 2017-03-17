 وظائف شاغرة بشركة مصفاة أرامكو | فيفاء أون لاين
الجمعة, 18 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 17 مارس 2017 ميلاديا

وظائف شاغرة بشركة مصفاة أرامكو

وظائف شاغرة بشركة مصفاة أرامكو
شركة أرامكو
فيفاء أون لاين- متابعة

أعلنت شركة مصفاة أرامكو “ساسرف” – عبر موقعها الإلكتروني- عن وظائف هندسية شاغرة للرجال، لحملة درجة البكالوريوس، للعمل بمقر الشركة في محافظة الجبيل.

وبيّنت أنَّ ذلك وفق الوظائف والمؤهلات التالية:

  1. مهندس إزالة العيوب الكهربائية:
    درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية، أو ما يعادلها.
  2. مهندس كهرباء (تصميم):
    درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية، أو ما يعادلها.
  3. مهندس تحول:
    درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، أو ما يعادلها.

وأشارت الشركة إلى أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، ومستمر حتى تاريخ 14/ 5/ 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف، ادخل من هنا.

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