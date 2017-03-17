وظائف شاغرة بشركة مصفاة أرامكو

أعلنت شركة مصفاة أرامكو “ساسرف” – عبر موقعها الإلكتروني- عن وظائف هندسية شاغرة للرجال، لحملة درجة البكالوريوس، للعمل بمقر الشركة في محافظة الجبيل.

وبيّنت أنَّ ذلك وفق الوظائف والمؤهلات التالية:

مهندس إزالة العيوب الكهربائية:

درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية، أو ما يعادلها. مهندس كهرباء (تصميم):

درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية، أو ما يعادلها. مهندس تحول:

درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، أو ما يعادلها.

وأشارت الشركة إلى أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، ومستمر حتى تاريخ 14/ 5/ 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف، ادخل من هنا.